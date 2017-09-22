Під Харковом жінка придбала будинок з людськими кістками
Сьогодні, 22:51
Повідомлення про подію у місті Чугуєві надійшло до поліції 30 серпня близько 17:00.
Про це повідомляють у поліції Харківської області.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що 38-річна заявниця менш ніж 2 тижні тому придбала домоволодіння. В будинку на підлозі жінка виявила кістки людини.
Вилучене направлено на експертне дослідження.
Слідчим Чугуївського відділу за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляють у поліції Харківської області.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що 38-річна заявниця менш ніж 2 тижні тому придбала домоволодіння. В будинку на підлозі жінка виявила кістки людини.
Вилучене направлено на експертне дослідження.
Слідчим Чугуївського відділу за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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