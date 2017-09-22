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Під Харковом жінка придбала будинок з людськими кістками

Під Харковом жінка придбала будинок з людськими кістками
Повідомлення про подію у місті Чугуєві надійшло до поліції 30 серпня близько 17:00.

Про це повідомляють у поліції Харківської області.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що 38-річна заявниця менш ніж 2 тижні тому придбала домоволодіння. В будинку на підлозі жінка виявила кістки людини.

Вилучене направлено на експертне дослідження.

Слідчим Чугуївського відділу за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: поліція, кістки, останки, будинок
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