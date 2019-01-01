На Донбасі загинув український військовий





Про це інформують у штабі Операція об'єднаних сил.



"2 вересня, в період з 06.10 год. до 06.50 год. противник здійснив обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту ВОДЯНЕ. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту УЖІВКА, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (6 мін) та міномети 120-го калібру (18 мін)", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення не сумісне з життям.Про це інформують у штабі Операція об'єднаних сил."2 вересня, в період з 06.10 год. до 06.50 год. противник здійснив обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту ВОДЯНЕ. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту УЖІВКА, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (6 мін) та міномети 120-го калібру (18 мін)", - йдеться у повідомлені.

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