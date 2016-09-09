Без концерту, але у вишиванках: яким був «перший дзвінок» у луцькій гімназії №18. ФОТОРЕПОРТАЖ

У луцькій гімназії №18 для маленьких школярів продзвенів перший дзвінок.Урочиста лінійка відбулася 2 вересня.Цьогоріч – без традиційних довгих промов і «затягнутого» концерту – півгодини і щасливі першокласники вже сиділи за своїми новенькими партами. Звісно, не обійшлося без традиції запрошувати поважних гостей, тож "уважити" гімназистів прийшов заступник міського голови. Він лаконічно привітав молоде «майбутнє України» і побажав успіхів у новому навчальному році старшим школярам. Під час лінійки пролунало також декілька пісень від учнів гімназії.Директор навчального закладуповідомив, що цього року набір школярів дуже великий. Сформували 5 перших класів, де навчатимуться майже 150 учнів.До слова, більшість учнів на урочисту лінійку до свята першого дзвінка прийшла у вишиванках.