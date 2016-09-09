Без концерту, але у вишиванках: яким був «перший дзвінок» у луцькій гімназії №18. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 16:57
У луцькій гімназії №18 для маленьких школярів продзвенів перший дзвінок.
Урочиста лінійка відбулася 2 вересня.
Цьогоріч – без традиційних довгих промов і «затягнутого» концерту – півгодини і щасливі першокласники вже сиділи за своїми новенькими партами. Звісно, не обійшлося без традиції запрошувати поважних гостей, тож "уважити" гімназистів прийшов заступник міського голови Костянтин Петрочук. Він лаконічно привітав молоде «майбутнє України» і побажав успіхів у новому навчальному році старшим школярам. Під час лінійки пролунало також декілька пісень від учнів гімназії.
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Директор навчального закладу Сергій Скороход повідомив, що цього року набір школярів дуже великий. Сформували 5 перших класів, де навчатимуться майже 150 учнів.
До слова, більшість учнів на урочисту лінійку до свята першого дзвінка прийшла у вишиванках.
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Урочиста лінійка відбулася 2 вересня.
Цьогоріч – без традиційних довгих промов і «затягнутого» концерту – півгодини і щасливі першокласники вже сиділи за своїми новенькими партами. Звісно, не обійшлося без традиції запрошувати поважних гостей, тож "уважити" гімназистів прийшов заступник міського голови Костянтин Петрочук. Він лаконічно привітав молоде «майбутнє України» і побажав успіхів у новому навчальному році старшим школярам. Під час лінійки пролунало також декілька пісень від учнів гімназії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Директор навчального закладу Сергій Скороход повідомив, що цього року набір школярів дуже великий. Сформували 5 перших класів, де навчатимуться майже 150 учнів.
До слова, більшість учнів на урочисту лінійку до свята першого дзвінка прийшла у вишиванках.
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