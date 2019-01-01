вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські медики лікують варикоз без розрізів

Волинські медики лікують варикоз без розрізів
Судинні хірурги Ковельського МТМО проводять операції на судинах без розрізів.

Про це йдеться у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.

Волинські лікарі попереджають, якщо важкість в ногах, болі в м'язах, поява судинних «зірочок», судоми в м'язах гомілок - перші симптоми варикозної хвороби, які з часом будуть тільки посилюватись.

Початкові стадії захворювання лікуються консервативними методами (компресійною та медикаментозною терапією, фізіотерапевтичними процедурами, лікувальною гімнастикою та інше)

Так, запущені ж форми варикозу вимагають хірургічного втручання. Лікарі Ковельського МТМО виконують згідно показів широкий спектр сучасних операцій з мінімальними розрізами:

-лазерну абляцію великих підшкірних вен;
-мініфлебектомію притоків;
-інтраопераційну склеротерапію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинські лікарі, лікування варикозу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку організовують благодійний концерт заради порятунку молодого хлопця, який постраждав у аварії
Сьогодні, 15:11
Волинські медики лікують варикоз без розрізів
Сьогодні, 15:00
У Ківерцях впродовж вересня будуть відключати світло на деяких вулицях
Сьогодні, 14:43
У рідній школі Ігоря Єремеєва відкрили музей та алею на його честь. ФОТО
Сьогодні, 14:37
ЖК «Парковий квартал» у Ковелі пропонує ТОП-3 найбільш вигідних пропозицій*
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
Волинянам дали поради, як підготуватися до нового навчального року Волинянам дали поради, як підготуватися до нового навчального року
30 серпень, 16:36
Волинські лікарі врятували пацієнта із гангреною. ФОТО Волинські лікарі врятували пацієнта із гангреною. ФОТО
28 серпень, 09:34
Волинські медики розповіли, як уберегтися від укусів кліщів Волинські медики розповіли, як уберегтися від укусів кліщів
27 серпень, 19:21
Волинські лікарі дали поради перед «Лучеськ півмарафон 2019» Волинські лікарі дали поради перед «Лучеськ півмарафон 2019»
22 серпень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку організовують благодійний концерт заради порятунку молодого хлопця, який постраждав у аварії
Сьогодні, 15:11
 0
Волинські медики лікують варикоз без розрізів
Сьогодні, 15:00
 0
У Ківерцях впродовж вересня будуть відключати світло на деяких вулицях
Сьогодні, 14:43
 0
У рідній школі Ігоря Єремеєва відкрили музей та алею на його честь. ФОТО
Сьогодні, 14:37
 0
ЖК «Парковий квартал» у Ковелі пропонує ТОП-3 найбільш вигідних пропозицій*
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿