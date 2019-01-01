Волинські медики лікують варикоз без розрізів





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Волинські лікарі попереджають, якщо важкість в ногах, болі в м'язах, поява судинних «зірочок», судоми в м'язах гомілок - перші симптоми варикозної хвороби, які з часом будуть тільки посилюватись.



Початкові стадії захворювання лікуються консервативними методами (компресійною та медикаментозною терапією, фізіотерапевтичними процедурами, лікувальною гімнастикою та інше)



Так, запущені ж форми варикозу вимагають хірургічного втручання. Лікарі Ковельського МТМО виконують згідно показів широкий спектр сучасних операцій з мінімальними розрізами:



-лазерну абляцію великих підшкірних вен;

-мініфлебектомію притоків;

-інтраопераційну склеротерапію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судинні хірурги Ковельського МТМО проводять операції на судинах без розрізів.Про це йдеться у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.Волинські лікарі попереджають, якщо важкість в ногах, болі в м'язах, поява судинних «зірочок», судоми в м'язах гомілок - перші симптоми варикозної хвороби, які з часом будуть тільки посилюватись.Початкові стадії захворювання лікуються консервативними методами (компресійною та медикаментозною терапією, фізіотерапевтичними процедурами, лікувальною гімнастикою та інше)Так, запущені ж форми варикозу вимагають хірургічного втручання. Лікарі Ковельського МТМО виконують згідно показів широкий спектр сучасних операцій з мінімальними розрізами:-лазерну абляцію великих підшкірних вен;-мініфлебектомію притоків;-інтраопераційну склеротерапію.

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