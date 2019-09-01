З «Волиньгазу» звільнилось 122 працівники





Відтік кадрів пов’язаний із низькою зарплатнею, яку неможливо переглянути через бездіяльність НКРЕКП, яка вже три роки не переглядає тариф на розподіл для "Волиньгазу".



В ньому визначені витрати на оплату праці співробітників компанії. Тому зарплати фахівців компанії заморожені на рівні 2016 року.



За цей час середня зарплата в Волинській області зросла більше, ніж у 2 рази.



Загалом же, з 2016 року з "Волиньгазу" звільнилося 548 працівників, а це 45,7 % від загальної кількості працюючих у компанії.



"Самостійно ми не можемо піднімати заробітну плату нашим працівникам, оскільки в тарифі на розподіл стаття витрат на оплату праці є фіксованою сумою. Зарплата працівника в середньому 4 738,26 грн. Але варто зауважити, що мінімальна заробітна плата некваліфікованого працівника становить 4 173 грн. Тобто різниця ця незначна", - розповідає директор фінансовий АТ "Волиньгаз" Андрій Тимчишак.



Нині у "Волиньгазі" нараховується 158 вакансій, з яких 127 – технічного напрямку.



В компанії не вистачає інженерно-технічних працівників та працівників робітничих професій, що не дає можливості забезпечити виконання поставлених завдань та обов’язків в повному обсязі.



Через низькі зарплати не є можливим і залучення молодих фахівців. Для порівняння, слюсар "Волиньгазу" отримує на 45-50% меншу заробітну плату, аніж працівник цієї спеціальності тепломережі чи обленерго в регіоні.



15 серпня 2019 року газорозподільна компанія провела відкриті слухання проекту тарифу на розподіл природного газу.



Результати зустрічі, оформлені відповідним протоколом, компанія направила на розгляд НКРЕКП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12% штатного розкладу "Волиньгазу" залишається вакантним. За 7 місяців 2019 року з компанії звільнилось 122 працівники, із яких більшість – це слюсарі зварники, тобто працівники робітничих професій. Про це повідомляє Економічна правда Відтік кадрів пов’язаний із низькою зарплатнею, яку неможливо переглянути через бездіяльність НКРЕКП, яка вже три роки не переглядає тариф на розподіл для "Волиньгазу".В ньому визначені витрати на оплату праці співробітників компанії. Тому зарплати фахівців компанії заморожені на рівні 2016 року.За цей час середня зарплата в Волинській області зросла більше, ніж у 2 рази.Загалом же, з 2016 року з "Волиньгазу" звільнилося 548 працівників, а це 45,7 % від загальної кількості працюючих у компанії."Самостійно ми не можемо піднімати заробітну плату нашим працівникам, оскільки в тарифі на розподіл стаття витрат на оплату праці є фіксованою сумою. Зарплата працівника в середньому 4 738,26 грн. Але варто зауважити, що мінімальна заробітна плата некваліфікованого працівника становить 4 173 грн. Тобто різниця ця незначна", - розповідає директор фінансовий АТ "Волиньгаз" Андрій Тимчишак.Нині у "Волиньгазі" нараховується 158 вакансій, з яких 127 – технічного напрямку.В компанії не вистачає інженерно-технічних працівників та працівників робітничих професій, що не дає можливості забезпечити виконання поставлених завдань та обов’язків в повному обсязі.Через низькі зарплати не є можливим і залучення молодих фахівців. Для порівняння, слюсар "Волиньгазу" отримує на 45-50% меншу заробітну плату, аніж працівник цієї спеціальності тепломережі чи обленерго в регіоні.15 серпня 2019 року газорозподільна компанія провела відкриті слухання проекту тарифу на розподіл природного газу.Результати зустрічі, оформлені відповідним протоколом, компанія направила на розгляд НКРЕКП.

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