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Перенесли дату посвяти першокурсників СНУ

Перенесли дату посвяти першокурсників СНУ
Урочисту посвяту вступників 2019 року в студенти СНУ імені Лесі Українки перенесено на п'ятницю, 6 вересня.

Про це повідомив декан Факультету філології та журналістики Юрій Громик у Facebook - пише ІА "Конкурент".

"Запрошуємо вас усіх на урочистість, а ви запрошуйте друзів, батьків. Саме свято розпочнеться 6 вересня о 10:00 на майдані перед головним корпусом СНУ імені Лесі Українки (проспект Волі, 13)", – йдеться в дописі Юрія Громика.

Причину перенесення інавгурації вступників не вказано.

Декан факультету також нагадав всім про необхідність подбати про зручне взуття, бо учасників інавгураційного відкриття навчального року чекатиме святкова хода центром міста.

Нагадаємо, раніше інавгураційне відкриття 2019/2020 навчального року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки анонсували 5 вересня об 11.00 на стадіоні вишу «Спортивне ядро».

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Теги: СНУ, першокурсники, посвята, інавгурація
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