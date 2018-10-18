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У Луцьку креативно розмальовують стіну. ФОТО

У Луцьку креативно розмальовують стіну. ФОТО
У Луцьку біля міської ради розмальовують стіну яскравими і оригінальними малюнками.

З тильного боку будівлі Луцької міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 18, трудяться художники, – пише Волинь 24.

Розфарбовують стіну малюнками у стилі художниці Марії Примаченко.

В міськраді розповіли, що ці роботи виконують абсолютно безкоштовно, тобто грошей з бюджету Луцька не залучали.


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Теги: стіна, малюнок, Луцькрада, мурал
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