У Луцьку креативно розмальовують стіну. ФОТО





З тильного боку будівлі Луцької міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 18, трудяться художники, – пише



Розфарбовують стіну малюнками у стилі художниці Марії Примаченко.



В міськраді розповіли, що ці роботи виконують абсолютно безкоштовно, тобто грошей з бюджету Луцька не залучали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля міської ради розмальовують стіну яскравими і оригінальними малюнками.З тильного боку будівлі Луцької міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 18, трудяться художники, – пише Волинь 24 Розфарбовують стіну малюнками у стилі художниці Марії Примаченко.В міськраді розповіли, що ці роботи виконують абсолютно безкоштовно, тобто грошей з бюджету Луцька не залучали.

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