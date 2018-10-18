У Луцьку креативно розмальовують стіну. ФОТО
Сьогодні, 05:29
У Луцьку біля міської ради розмальовують стіну яскравими і оригінальними малюнками.
З тильного боку будівлі Луцької міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 18, трудяться художники, – пише Волинь 24.
Розфарбовують стіну малюнками у стилі художниці Марії Примаченко.
В міськраді розповіли, що ці роботи виконують абсолютно безкоштовно, тобто грошей з бюджету Луцька не залучали.
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З тильного боку будівлі Луцької міської ради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 18, трудяться художники, – пише Волинь 24.
Розфарбовують стіну малюнками у стилі художниці Марії Примаченко.
В міськраді розповіли, що ці роботи виконують абсолютно безкоштовно, тобто грошей з бюджету Луцька не залучали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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