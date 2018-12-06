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На Волині пропонують створити нову медичну службу

На Волині пропонують створити нову медичну службу
Згідно з пілотним проектом, у Луцьку хочуть створити оперативно-диспетчерську службу. Вона забезпечуватиме потреби всієї області й діятиме на базі Волинського обласного центру екстреної медицини допомоги та медицини катастроф, що на вулиці Словацького, 28.

Про це йшлося 3 вересня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики, - повідомляють Волинські Новини.

Як повідомив заступник директора департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації Володимир Селедець, відповідно до постанови Кабміну, обласному бюджету виділили субвенцію з держбюджету на створення оперативно-диспетчерських служб у розмірі 3,375 мільйонів гривень.

Аби отримати субвенцію, обласний бюджет має передбачити співфінансування в сумі 30 % – це 1,125 мільйонів гривень.

Ці кошти спрямують на закупівлю апаратно-програмного комплексу оперативно-диспетчерських служб для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як зазначив керівник управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк, обладнання по проекту передбачили закупити обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, адже всі виклики з області надходять саме до цього центру.

«Прохання підтримати (проект рішення про виділення співфінансування з обласного бюджету, – ВН), аби не втратити бюджетні кошти», – сказав Ігор Ващенюк.

Члени комісії більшістю голосів підтримали проект рішення. Далі його розглянуть на сесії облради.

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Теги: оперативно-диспетчерська медична служба, Волинь, проект
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