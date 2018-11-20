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Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь

Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
На луцькому залізничному вокзалі вже два місяці живе дев’яносторічний дідусь із пропискою в Одеській області, як потрапив на Волинь – не пам’ятає.

Про ситуацію, що виникла, Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила небайдужа лучанка Наталія.

Жінка розповіла, що декілька днів тому зустріла дідуся на території дитячого садочку, що біля вокзалу, каже – шукав, де попити води і блукав територією. Вона купила йому попити і відразу перейнялася долею старого чоловіка: «Видно, що не в алкоголі справа, і людина не вживає», – відразу зазначає Наталія.

При собі дідусь має документи. Його звати Степан Андрійович Мороз, народився 16 січня 1929 року у Білорусі – селі Береза Брестської області. У пункті про реєстрацію місця проживання вказане смт. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області. Степан Андрійович має також пенсійне посвідчення, видане у грудні 2017 року.

Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь


Пані Наталія каже, що чоловік поводиться чемно, адекватно, слухає її і намагається відповідати на усі запитання, хоча розмовляє погано. Грошей на вокзалі не просить, але жити йому таки немає де, бо, як потрапив на Волинь він не пам’ятає і змушений бути на вокзалі або десь поруч, якщо звідти проженуть.

У одній із розмов з пані Наталією розповів, що у Великодолинському має дітей – доньок Олю та Іру Нікіфорових і сина, але тут його ніхто не шукає.

Жінка та ще декілька людей з двору поруч купили для Степана Мороза новий чистий одяг, допомогли йому вмитися і нагодували. «Від компетентних установ – жодної реакції, куди тільки ми не телефонували, жодної відповіді, але ж чоловіка шкода, бо мерзне бідний, а люди його звідусіль гонять, нікому немає діла», – каже пані Наталія. «Дідусь ще якось розповів мені що до нього тут молоді хлопці чіпляються і вимагають гроші», – розповідає жінка.

У департаменті соціальної політики Луцької міської ради ситуацію не прокоментували.

Сьогодні, 3 вересня, дати нічліг дідусеві погодилася одна із жінок, які інколи чимось йому допомагали.

Журналісти ж звернулися за коментарем у поліцію, правоохоронці з Одещини з'ясовують, чи перебуває дідусь у розшуку у тій області. Тож про це - згодом.

У випадку, якщо ви впізнали Степана Мороза і вам відома будь-яка інформація стосовно його родини, просимо повідомити у редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost, телефон – +38 050 081 43 45.

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Теги: Луцьк, розшук, вокзал, Мороз Степан Андрійович, вибір редактора
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