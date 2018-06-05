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У Рожищі хочуть створити скейт-парк

У Рожищі хочуть створити скейт-парк
У місті Рожище місцеві мешканці хочуть, аби у парку побудували спеціальний майданчик для проведення трюків на скейтбордах, роликових ковзанах та велосипедах.

Про це йдеться у петиції опублікованій на сайті Рожищенської міської ради.

"Просимо розглянути питання про створення у м. Рожище, на території одного з парків, наприклад у парку біля річки Стир або в центральному парку, скейт-парк з побудовою майданчика для проведення трюків на скейтбордах, роликових ковзанах та велосипедах", - пише автор петиції.

До слова, станом на 04.09.2019 року петиція набрала 73% підписів. Залишилось зібрати 27 голосів.

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Теги: скейт-парк
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