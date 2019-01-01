У Луцьку презентують книгу шрифтом Брайля про з`їзд європейських монархів
Сьогодні, 05:23
У Луцьку відбудеться презентація книги "Європа. Луцьк. 1429-й", яка надрукована шрифтом Брайля.
Презентацію планують 8 вересня, коли у Луцьку святкуватимуть День міста, - повідомляють у відділі інформаційної роботи Луцької міської ради.
Презентуватиме книгу Віктора Гребенюка команда Braille Studio. "Європа. Луцьк. 1429-й" - поема, яка є першим художнім твором про з’їзд європейських монархів у Луцьку 1429 року. Автор легко й дотепно розповідає в поемі про перебіг з`їзду та подаєт пророцтво щодо Русі-України, якій ще належить очолити об’єднану Європу.
Презентація відбудеться в неділю, 8 вересня, о 12 годині в КП "Центр туристичної інформації та послуг".
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Презентацію планують 8 вересня, коли у Луцьку святкуватимуть День міста, - повідомляють у відділі інформаційної роботи Луцької міської ради.
Презентуватиме книгу Віктора Гребенюка команда Braille Studio. "Європа. Луцьк. 1429-й" - поема, яка є першим художнім твором про з’їзд європейських монархів у Луцьку 1429 року. Автор легко й дотепно розповідає в поемі про перебіг з`їзду та подаєт пророцтво щодо Русі-України, якій ще належить очолити об’єднану Європу.
Презентація відбудеться в неділю, 8 вересня, о 12 годині в КП "Центр туристичної інформації та послуг".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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