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У Луцьку презентують книгу шрифтом Брайля про з`їзд європейських монархів

У Луцьку презентують книгу шрифтом Брайля про з`їзд європейських монархів
У Луцьку відбудеться презентація книги "Європа. Луцьк. 1429-й", яка надрукована шрифтом Брайля.

Презентацію планують 8 вересня, коли у Луцьку святкуватимуть День міста, - повідомляють у відділі інформаційної роботи Луцької міської ради.

Презентуватиме книгу Віктора Гребенюка команда Braille Studio. "Європа. Луцьк. 1429-й" - поема, яка є першим художнім твором про з’їзд європейських монархів у Луцьку 1429 року. Автор легко й дотепно розповідає в поемі про перебіг з`їзду та подаєт пророцтво щодо Русі-України, якій ще належить очолити об’єднану Європу.

Презентація відбудеться в неділю, 8 вересня, о 12 годині в КП "Центр туристичної інформації та послуг".

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Теги: Луцьк
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Сьогодні, 04:18
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