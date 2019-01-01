У Луцьку презентують книгу шрифтом Брайля про з`їзд європейських монархів

У Луцьку відбудеться презентація книги "Європа. Луцьк. 1429-й", яка надрукована шрифтом Брайля.Презентацію планують 8 вересня, коли у Луцьку святкуватимуть День міста, - повідомляють у відділі інформаційної роботи Луцької міської ради.Презентуватиме книгу Віктора Гребенюка команда Braille Studio. "Європа. Луцьк. 1429-й" - поема, яка є першим художнім твором про з’їзд європейських монархів у Луцьку 1429 року. Автор легко й дотепно розповідає в поемі про перебіг з`їзду та подаєт пророцтво щодо Русі-України, якій ще належить очолити об’єднану Європу.Презентація відбудеться в неділю, 8 вересня, о 12 годині в КП "Центр туристичної інформації та послуг".