У зоні ООС загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий.Про це в четвер, 5 вересня, повідомляє прес-центр штабу ООС."4 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Обставини події з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінською угодою калібрів озброєння, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив шість обстрілів позицій об'єднаних сил: двічі недалеко від Водяного, поблизу Опитного, недалеко від Верхньоторецька, поблизу Авдіївки, неподалік Павлополя.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ сепаратисти шість разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил: поблизу Майорська у напрямку Шахта 6-7, неподалік від Шумів у напрямку Шахта 6-7, біля Південного напряму Шахта ім. Гагаріна, в районі Зайцевого, недалеко від Хутора Вільного, поблизу Новгородського.