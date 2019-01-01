У зоні ООС загинув український військовий
Сьогодні, 09:45
На Донбасі загинув український військовий.
Про це в четвер, 5 вересня, повідомляє прес-центр штабу ООС.
"4 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Обставини події з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінською угодою калібрів озброєння, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив шість обстрілів позицій об'єднаних сил: двічі недалеко від Водяного, поблизу Опитного, недалеко від Верхньоторецька, поблизу Авдіївки, неподалік Павлополя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ сепаратисти шість разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил: поблизу Майорська у напрямку Шахта 6-7, неподалік від Шумів у напрямку Шахта 6-7, біля Південного напряму Шахта ім. Гагаріна, в районі Зайцевого, недалеко від Хутора Вільного, поблизу Новгородського.
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Про це в четвер, 5 вересня, повідомляє прес-центр штабу ООС.
"4 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Обставини події з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінською угодою калібрів озброєння, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив шість обстрілів позицій об'єднаних сил: двічі недалеко від Водяного, поблизу Опитного, недалеко від Верхньоторецька, поблизу Авдіївки, неподалік Павлополя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ сепаратисти шість разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил: поблизу Майорська у напрямку Шахта 6-7, неподалік від Шумів у напрямку Шахта 6-7, біля Південного напряму Шахта ім. Гагаріна, в районі Зайцевого, недалеко від Хутора Вільного, поблизу Новгородського.
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