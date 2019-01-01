Яку школу краще обрати: приватну чи державну. НАЖИВО

Нещодавно діти знову пішли у школи. Більшість із них навчатиметься у державних закладах, проте є і такі, що надають перевагу приватним.Отож, за що платять батьки у приватних школах? Де даються кращі знання та чи є в Україні безкоштовна освіта – дивіться наживо в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».Долучайтесь до ефіру, залишайте свої коментарі під прямою трансляцію на сторінці програми у Facebook.