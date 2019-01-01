Яку школу краще обрати: приватну чи державну. НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
Нещодавно діти знову пішли у школи. Більшість із них навчатиметься у державних закладах, проте є і такі, що надають перевагу приватним.
Отож, за що платять батьки у приватних школах? Де даються кращі знання та чи є в Україні безкоштовна освіта – дивіться наживо в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».
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Отож, за що платять батьки у приватних школах? Де даються кращі знання та чи є в Україні безкоштовна освіта – дивіться наживо в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».
Долучайтесь до ефіру, залишайте свої коментарі під прямою трансляцію на сторінці програми у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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