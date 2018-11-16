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Нові монети номіналом 5 гривень надійдуть в обіг восени. ФОТО

Нові монети номіналом 5 гривень надійдуть в обіг восени. ФОТО
Національний банк України очікує випуску нових монет номіналом 5 гривень, анонсованого до кінця поточного року, восени.

Про це повідомив журналістам глава Нацбанку Яків Смолій, - пише УНІАН.

"Зараз я не готовий сказати, коли випуск 5 гривень. Але думаю, це очікується восени", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Нацбанк вже заявляв про намір випустити в обіг монети номіналом 5 гривень у 2019 році, 10 гривень – у 2020 році.

Довідка УНІАН. Наразі в Україні в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1-2 гривні. Національний банк з 1 жовтня виводить з обігу дрібні монети номіналами 1, 2 і 5 копійок, а з 25 жовтня вводить нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень.

Нові монети номіналом 5 гривень надійдуть в обіг восени. ФОТО
Нові монети номіналом 5 гривень надійдуть в обіг восени. ФОТО

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Теги: монети, Україна
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