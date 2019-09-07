Куди піти на вихідні у Луцьку: 6 – 8 вересня
Сьогодні, 11:00
Надворі – осінь, але впадати у сезонну депресію зовсім не варто, адже попереду цікавий та насичений період, як у культурному, так і у розважальному планах.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, аби вдосталь насолодитися останніми сонячними днями цього року.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 6 вересня
Подія: Практикум з ораторського мистецтва
Тип заходу: Тренінг
Місце: Молодіжний центр Волині
Початок: 17:00
Що обіцяють: Мистецтво говорити або ж ораторське мистецтво – надзвичайно потрібна навичка. Бо говорити ми вміємо та любимо всі, але робити це гарно, так, щоб слухати і слухати, так, щоб ввести за собою, щоб надихнути, щоб слова, як та пісня солов’їна вміють не усі: «Потрібна практика та бажання», – пишуть організатори.
На тренінгу Oleksandra Bilyaze допоможе не боятися публічних виступів, усвідомити сильні сторони, поділиться класними лайфхаками, розкриє баланс між змістом і формою і ще багато цікавого та корисного. Тому чекають усіх охочих прокачати свій «язик» і не тільки.
Подія: Спостереження
Тип заходу: Виставка
Місце: Музей сучасного українського мистецтва Корсаків
Початок: 17:00
Що обіцяють: 6 вересня 2019 року відбудеться відкриття виставкового проекту Белли Логачової «СПОСТЕРЕЖЕННЯ». В день відкриття вхід вільний! м. Луцьк, вул. Карбишева, 1
тел.: 066 142 51 18.
Подія: Safety Trio (Київ)
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:30
Що обіцяють: SafetyTrio - музичний колектив з Києва, який виконує авторські композиції з елементами джазової, етнічної та латиноамериканської музики.
Гурт створено у 2017 році, влітку. Учасники фестивалю «Jazz Bez 2017», який проходив у Луцьку.
До складу тріо входять: Марина Крамаренко – фортепіано; Валентин Пастухов – бас-гітара; Олександр Корсун – барабани.
Вхід: 150 грн. Деталі за телефоном 050-8802-555.
Субота, 7 вересня
Подія: Ніч в Луцькому замку 2019. Саміт у Луцьку
Тип заходу: Фестиваль
Місце: Луцький замок
Початок: 21:00
Що обіцяють: Запрошують лучан та гостей міста поринути в епоху Середньовіччя, доби рицарів та князів, величі та розкоші.
Ніч у Луцькому замку 2019 - це мистецька реконструкція історичної події 1429 року, а саме З'ізд європейських монархів у Луцьку. Учасниками Саміту будуть творчі делегації з Литви, Польщі, Угорщини, Білорусі та України, які відтворюватимуть історичну епоху з допомогою театру, музики, танцю, історичних костюмів, давніх музичних інструментів у стінах величного замку Любарта.
У Програмі арт-шоу «Ніч у Луцькому замку»:
21.00 - «Саміт у Луцьку» театралізоване дійство Гостини у княжому граді:
21.50 - Театр історичного танцю «ДЖОЙССАНС» (Київ).
22.10 - Театр стародавнього танцю «BELRIGUARDO» (Польща).
22.30 - Вогняне шоу. МІСТЕРІЯ.
22.40 - Караїмський ансамбль танцю «BIRLIK» (Литва).
23.00 - Гурт середньовічної музики «HOLLOENEK HUNGARICA» (Угорщина).
24.00 - Вогняне шоу. МІСТЕРІЯ.
00.10 - Гурт середньовічної музики «IRDORATH» (Білорусь).
Окрім цього, діятимуть окремі локації: фотозона «Княжий палац», «Монетний двір», художні перформанси, екскурсії, ремісничий ярмарок, презентація напоїв та страв середньовіччя.
Цього року фестиваль є благодійним, що передбачає збір коштів для реставрації церкви Іоана Богослова (ХІІ ст.), що знаходиться на території Луцького замку.
Квитки можна придбати у касі Луцького замку, тел.0332724588, 0665520091. Вартість - 300 гривень.
Подія: Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І
Тип заходу: Театральний перформанс
Місце: Театральний майдан
Початок: 19:30
Що обіцяють: Вперше у Луцьку з нагоди відзначення Дня міста та в рамках святкування 590-ї річниці з’їзду європейських монархів відбудеться театральний перформанс на історичну й міфологічну тему. Це також мультимедійний проект з участю українських театральних зірок. Місце дії — Театральний майдан. Партнер — Міжнародний фестиваль мистецтв Anne de Kyiv Fest.
Історія внучки Ярослава Мудрого — Едігни — надзвичайна, насичена і карколомними пригодами, і яскравою міфологією, що нагромадилася за століття. Переказують, мовляв, ця Едігна дуже хотіла втекти з Парижа, бо її сильно вабив Київ — місто діда, князя Ярослава. Тим часом у Франції внучка Ярослава і донька Генріха І отримала чудову освіту при дворі. Але дівчина була гордої вдачі — й відмовилася від примусового шлюбу. І все-таки втекла! Згідно з легендами, Едігна, подорожуючи, поселилася в дуплі старої липи. І нібито прожила там майже три десятиліття! Як черниця в келії. Попри все, Едігна впродовж свого складного життя навчала дітей, залучала людей до християнської віри. У 1060 році римо-католицька церква проголосила її блаженною.
Окрім того спектакль порушує не тільки історичну тематику, а й розповідає про питання гендерної рівності, захисту прав жінок.
Літературна основа прем'єрного перформансу — драматична поема Олександра Ірванця. У ролі Едігни — Анастасія Блажчук, у ролі Анни Київської — Ірма Вітовська. У проекті (в різних іпостасях) також задіяні Євген Нищук, Федір Стригун, Остап Ступка, Олексій Березнюк, Тарас Компаніченко. Реалізація проекту (постановка, продюсування) — Федора Баландіна.
Вхід вільний.
Подія: День міста #Луцьк / 7.09.2019 / 14:00 - 22:00 / проспект Волі /
Тип заходу: Святкування
Місце: Проспект Волі
Початок: 14:00
Що обіцяють: Нова локація, різноманітні food-зони, ексклюзивна програма, котра залишить тільки позитивні емоції відвідувачів заходу, розваги для всієї сім’ї, релакс зони від партнерів, цікавинки від партнерів та організаторів – це і ще багато інших сюрпризів чекає саме Вас. 7-го вересня з 14:00 до 22:00 - проспект Волі, біля головного корпусу СНУ ім. Л. Українки.
Подія: Акустика від Слепа
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:30
Що обіцяють: Сергій Гончаренко, серед друзів музикантів більше відомий як «Слеп», у Луцьку з 2006 року. Мабуть немає у місті гурту з яким би він не працював. Їх як мінімум девять. Його гітару можна почути на платівках багатьох відомих гуртів. І ось нарешті настав момент, коли Сергій вирішив поділитись своїми особистими напрацюваннями і потішити нас інструментальною музикою, мелодійними імпровізаціями, неймовірною майстерністю гри на гітарі.
Вхід: 50 грн. Деталі за телефоном 050-8802-555.
Неділя, 8 вересня
Подія: Dmytruk Luchesk Half Marathon
Тип заходу: Півмарафон
Місце: Проспект Волі, 13
Початок: 8:00
Що обіцяють: 8 вересня 2019 4-й Dmytruk Luchesk Half Marathon! Довгоочікуване оновлення траси забігу! Старовинний замок Любарта і прекрасний оновлений парк культури та відпочинку — все це тепер частина пробігу!
У 2018 році нарахували понад 400 офіційних марафонів по всьому світу, а це означає, що щотижня в якомусь місті відбувається забіг! 36-й тиждень року просять зарезервувати на участь у Dmytruk Luchesk Half Marathon
Дистанції: 21 км; 9 км; 6 км. Дитячі забіги: 1000 м; 500 м; 100 м.
Подія: Луцьк на 100%
Тип заходу: Інтерактивне опитування
Місце: Сквер Зоряний
Початок: 15:00
Що обіцяють: Впевнений, що знаєш Луцьк, як свої п'ять пальців?Перевірять?
8 вересня з 15:00 у сквері «Зоряний» (вул. Лесі Українки) діятиме інтерактивне опитування «Луцьк на 100%»! «Приходь, дізнавайся на скільки відсотків ти знаєш рідне місто та отримуй приємні подарунки!», – пишуть організатори.
6 – 8 вересня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Воно 2
Жанр: Жахи, трилер
Місце: «Premier City»
Початок: 10:30; 13:30; 16:40; 18:20; 19:50; 21:30; 23:00
Про що фільм: Минає 27 років після першої зустрічі хлопців з демонічним Пеннивайзом. Вони вже виросли, і у кожного своє життя. Але несподівано їх спокійне існування порушує дивний телефонний дзвінок, який змушує їх знову зібратися разом.
Фільм: Халепа
Жанр: Мультфільм, комедія, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:25; 14:00; 17:50
Про що фільм: Спадкоємець мільйонного статку і купи невдячних родичів, розпещений пес на ім'я Халепа вийшов із зони комфорту і опинився на вулиці. Тепер він мріє повернутися додому. Для цього йому потрібно знайти нових друзів, позбутися від настирливих білок і скинути з хвоста запеклого мисливця. Королівські канікули починаються.
Фільм: Заборонений
Жанр: Драма, біографія, історія
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20; 13:10; 16:20; 19:10
Про що фільм: Василь Семенович Стус. Ім'я цього поета знає кожен українець, адже його вірші вивчаються в школі, а історія його неймовірно трагічна. Василь був з тих людей, які ніколи не могли промовчати під час несправедливості. Він занадто часто говорив про те, про що мільйони інших мовчали. Це була не просто людина - поет-шістдесятник, правозахисник, Герой України, борець за нашу культуру. Перед глядачами будуть останні дні з життя Стуса, а також його смерть в радянському таборі в ніч на 4 вересня 1985 року.
Влада до останнього намагалася вмовити Василя Семеновича перейти на їхній бік усіма різними способами, але поет ні за що не погоджувався продати душу дияволу. За це його і покарали.
Фільм: Де ти поділась, Бернадетт?
Жанр: Драма, комедія, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 21:10
Про що фільм: У Бернадетт, чарівної жінки і талановитого архітектора, є все: прекрасний будинок, чудова дочка, успішний і люблячий чоловік. Хоч вона і вибивається з «бездоганної» компанії сусідських матусь, ніхто не міг уявити, що в один прекрасний день Бернадетт просто зникне без сліду. Вона відправляється на пошуки себе, намагаючись знайти щастя на краю світу.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, аби вдосталь насолодитися останніми сонячними днями цього року.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 6 вересня
Подія: Практикум з ораторського мистецтва
Тип заходу: Тренінг
Місце: Молодіжний центр Волині
Початок: 17:00
Що обіцяють: Мистецтво говорити або ж ораторське мистецтво – надзвичайно потрібна навичка. Бо говорити ми вміємо та любимо всі, але робити це гарно, так, щоб слухати і слухати, так, щоб ввести за собою, щоб надихнути, щоб слова, як та пісня солов’їна вміють не усі: «Потрібна практика та бажання», – пишуть організатори.
На тренінгу Oleksandra Bilyaze допоможе не боятися публічних виступів, усвідомити сильні сторони, поділиться класними лайфхаками, розкриє баланс між змістом і формою і ще багато цікавого та корисного. Тому чекають усіх охочих прокачати свій «язик» і не тільки.
Подія: Спостереження
Тип заходу: Виставка
Місце: Музей сучасного українського мистецтва Корсаків
Початок: 17:00
Що обіцяють: 6 вересня 2019 року відбудеться відкриття виставкового проекту Белли Логачової «СПОСТЕРЕЖЕННЯ». В день відкриття вхід вільний! м. Луцьк, вул. Карбишева, 1
тел.: 066 142 51 18.
Подія: Safety Trio (Київ)
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:30
Що обіцяють: SafetyTrio - музичний колектив з Києва, який виконує авторські композиції з елементами джазової, етнічної та латиноамериканської музики.
Гурт створено у 2017 році, влітку. Учасники фестивалю «Jazz Bez 2017», який проходив у Луцьку.
До складу тріо входять: Марина Крамаренко – фортепіано; Валентин Пастухов – бас-гітара; Олександр Корсун – барабани.
Вхід: 150 грн. Деталі за телефоном 050-8802-555.
Субота, 7 вересня
Подія: Ніч в Луцькому замку 2019. Саміт у Луцьку
Тип заходу: Фестиваль
Місце: Луцький замок
Початок: 21:00
Що обіцяють: Запрошують лучан та гостей міста поринути в епоху Середньовіччя, доби рицарів та князів, величі та розкоші.
Ніч у Луцькому замку 2019 - це мистецька реконструкція історичної події 1429 року, а саме З'ізд європейських монархів у Луцьку. Учасниками Саміту будуть творчі делегації з Литви, Польщі, Угорщини, Білорусі та України, які відтворюватимуть історичну епоху з допомогою театру, музики, танцю, історичних костюмів, давніх музичних інструментів у стінах величного замку Любарта.
У Програмі арт-шоу «Ніч у Луцькому замку»:
21.00 - «Саміт у Луцьку» театралізоване дійство Гостини у княжому граді:
21.50 - Театр історичного танцю «ДЖОЙССАНС» (Київ).
22.10 - Театр стародавнього танцю «BELRIGUARDO» (Польща).
22.30 - Вогняне шоу. МІСТЕРІЯ.
22.40 - Караїмський ансамбль танцю «BIRLIK» (Литва).
23.00 - Гурт середньовічної музики «HOLLOENEK HUNGARICA» (Угорщина).
24.00 - Вогняне шоу. МІСТЕРІЯ.
00.10 - Гурт середньовічної музики «IRDORATH» (Білорусь).
Окрім цього, діятимуть окремі локації: фотозона «Княжий палац», «Монетний двір», художні перформанси, екскурсії, ремісничий ярмарок, презентація напоїв та страв середньовіччя.
Цього року фестиваль є благодійним, що передбачає збір коштів для реставрації церкви Іоана Богослова (ХІІ ст.), що знаходиться на території Луцького замку.
Квитки можна придбати у касі Луцького замку, тел.0332724588, 0665520091. Вартість - 300 гривень.
Подія: Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І
Тип заходу: Театральний перформанс
Місце: Театральний майдан
Початок: 19:30
Що обіцяють: Вперше у Луцьку з нагоди відзначення Дня міста та в рамках святкування 590-ї річниці з’їзду європейських монархів відбудеться театральний перформанс на історичну й міфологічну тему. Це також мультимедійний проект з участю українських театральних зірок. Місце дії — Театральний майдан. Партнер — Міжнародний фестиваль мистецтв Anne de Kyiv Fest.
Історія внучки Ярослава Мудрого — Едігни — надзвичайна, насичена і карколомними пригодами, і яскравою міфологією, що нагромадилася за століття. Переказують, мовляв, ця Едігна дуже хотіла втекти з Парижа, бо її сильно вабив Київ — місто діда, князя Ярослава. Тим часом у Франції внучка Ярослава і донька Генріха І отримала чудову освіту при дворі. Але дівчина була гордої вдачі — й відмовилася від примусового шлюбу. І все-таки втекла! Згідно з легендами, Едігна, подорожуючи, поселилася в дуплі старої липи. І нібито прожила там майже три десятиліття! Як черниця в келії. Попри все, Едігна впродовж свого складного життя навчала дітей, залучала людей до християнської віри. У 1060 році римо-католицька церква проголосила її блаженною.
Окрім того спектакль порушує не тільки історичну тематику, а й розповідає про питання гендерної рівності, захисту прав жінок.
Літературна основа прем'єрного перформансу — драматична поема Олександра Ірванця. У ролі Едігни — Анастасія Блажчук, у ролі Анни Київської — Ірма Вітовська. У проекті (в різних іпостасях) також задіяні Євген Нищук, Федір Стригун, Остап Ступка, Олексій Березнюк, Тарас Компаніченко. Реалізація проекту (постановка, продюсування) — Федора Баландіна.
Вхід вільний.
Подія: День міста #Луцьк / 7.09.2019 / 14:00 - 22:00 / проспект Волі /
Тип заходу: Святкування
Місце: Проспект Волі
Початок: 14:00
Що обіцяють: Нова локація, різноманітні food-зони, ексклюзивна програма, котра залишить тільки позитивні емоції відвідувачів заходу, розваги для всієї сім’ї, релакс зони від партнерів, цікавинки від партнерів та організаторів – це і ще багато інших сюрпризів чекає саме Вас. 7-го вересня з 14:00 до 22:00 - проспект Волі, біля головного корпусу СНУ ім. Л. Українки.
Подія: Акустика від Слепа
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:30
Що обіцяють: Сергій Гончаренко, серед друзів музикантів більше відомий як «Слеп», у Луцьку з 2006 року. Мабуть немає у місті гурту з яким би він не працював. Їх як мінімум девять. Його гітару можна почути на платівках багатьох відомих гуртів. І ось нарешті настав момент, коли Сергій вирішив поділитись своїми особистими напрацюваннями і потішити нас інструментальною музикою, мелодійними імпровізаціями, неймовірною майстерністю гри на гітарі.
Вхід: 50 грн. Деталі за телефоном 050-8802-555.
Неділя, 8 вересня
Подія: Dmytruk Luchesk Half Marathon
Тип заходу: Півмарафон
Місце: Проспект Волі, 13
Початок: 8:00
Що обіцяють: 8 вересня 2019 4-й Dmytruk Luchesk Half Marathon! Довгоочікуване оновлення траси забігу! Старовинний замок Любарта і прекрасний оновлений парк культури та відпочинку — все це тепер частина пробігу!
У 2018 році нарахували понад 400 офіційних марафонів по всьому світу, а це означає, що щотижня в якомусь місті відбувається забіг! 36-й тиждень року просять зарезервувати на участь у Dmytruk Luchesk Half Marathon
Дистанції: 21 км; 9 км; 6 км. Дитячі забіги: 1000 м; 500 м; 100 м.
Подія: Луцьк на 100%
Тип заходу: Інтерактивне опитування
Місце: Сквер Зоряний
Початок: 15:00
Що обіцяють: Впевнений, що знаєш Луцьк, як свої п'ять пальців?Перевірять?
8 вересня з 15:00 у сквері «Зоряний» (вул. Лесі Українки) діятиме інтерактивне опитування «Луцьк на 100%»! «Приходь, дізнавайся на скільки відсотків ти знаєш рідне місто та отримуй приємні подарунки!», – пишуть організатори.
6 – 8 вересня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Воно 2
Жанр: Жахи, трилер
Місце: «Premier City»
Початок: 10:30; 13:30; 16:40; 18:20; 19:50; 21:30; 23:00
Про що фільм: Минає 27 років після першої зустрічі хлопців з демонічним Пеннивайзом. Вони вже виросли, і у кожного своє життя. Але несподівано їх спокійне існування порушує дивний телефонний дзвінок, який змушує їх знову зібратися разом.
Фільм: Халепа
Жанр: Мультфільм, комедія, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:25; 14:00; 17:50
Про що фільм: Спадкоємець мільйонного статку і купи невдячних родичів, розпещений пес на ім'я Халепа вийшов із зони комфорту і опинився на вулиці. Тепер він мріє повернутися додому. Для цього йому потрібно знайти нових друзів, позбутися від настирливих білок і скинути з хвоста запеклого мисливця. Королівські канікули починаються.
Фільм: Заборонений
Жанр: Драма, біографія, історія
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20; 13:10; 16:20; 19:10
Про що фільм: Василь Семенович Стус. Ім'я цього поета знає кожен українець, адже його вірші вивчаються в школі, а історія його неймовірно трагічна. Василь був з тих людей, які ніколи не могли промовчати під час несправедливості. Він занадто часто говорив про те, про що мільйони інших мовчали. Це була не просто людина - поет-шістдесятник, правозахисник, Герой України, борець за нашу культуру. Перед глядачами будуть останні дні з життя Стуса, а також його смерть в радянському таборі в ніч на 4 вересня 1985 року.
Влада до останнього намагалася вмовити Василя Семеновича перейти на їхній бік усіма різними способами, але поет ні за що не погоджувався продати душу дияволу. За це його і покарали.
Фільм: Де ти поділась, Бернадетт?
Жанр: Драма, комедія, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 21:10
Про що фільм: У Бернадетт, чарівної жінки і талановитого архітектора, є все: прекрасний будинок, чудова дочка, успішний і люблячий чоловік. Хоч вона і вибивається з «бездоганної» компанії сусідських матусь, ніхто не міг уявити, що в один прекрасний день Бернадетт просто зникне без сліду. Вона відправляється на пошуки себе, намагаючись знайти щастя на краю світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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