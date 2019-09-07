Куди піти на вихідні у Луцьку: 6 – 8 вересня

Надворі – осінь, але впадати у сезонну депресію зовсім не варто, адже попереду цікавий та насичений період, як у культурному, так і у розважальному планах.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, аби вдосталь насолодитися останніми сонячними днями цього року.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 17:00Що обіцяють: Мистецтво говорити або ж ораторське мистецтво – надзвичайно потрібна навичка. Бо говорити ми вміємо та любимо всі, але робити це гарно, так, щоб слухати і слухати, так, щоб ввести за собою, щоб надихнути, щоб слова, як та пісня солов’їна вміють не усі: «Потрібна практика та бажання», – пишуть організатори.На тренінгу Oleksandra Bilyaze допоможе не боятися публічних виступів, усвідомити сильні сторони, поділиться класними лайфхаками, розкриє баланс між змістом і формою і ще багато цікавого та корисного. Тому чекають усіх охочих прокачати свій «язик» і не тільки.Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: Музей сучасного українського мистецтва КорсаківПочаток: 17:00Що обіцяють: 6 вересня 2019 року відбудеться відкриття виставкового проекту Белли Логачової «СПОСТЕРЕЖЕННЯ». В день відкриття вхід вільний! м. Луцьк, вул. Карбишева, 1тел.: 066 142 51 18.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: SafetyTrio - музичний колектив з Києва, який виконує авторські композиції з елементами джазової, етнічної та латиноамериканської музики.Гурт створено у 2017 році, влітку. Учасники фестивалю «Jazz Bez 2017», який проходив у Луцьку.До складу тріо входять: Марина Крамаренко – фортепіано; Валентин Пастухов – бас-гітара; Олександр Корсун – барабани.Вхід: 150 грн. Деталі за телефоном 050-8802-555.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Луцький замокПочаток: 21:00Що обіцяють: Запрошують лучан та гостей міста поринути в епоху Середньовіччя, доби рицарів та князів, величі та розкоші.Ніч у Луцькому замку 2019 - це мистецька реконструкція історичної події 1429 року, а саме З'ізд європейських монархів у Луцьку. Учасниками Саміту будуть творчі делегації з Литви, Польщі, Угорщини, Білорусі та України, які відтворюватимуть історичну епоху з допомогою театру, музики, танцю, історичних костюмів, давніх музичних інструментів у стінах величного замку Любарта.21.00 - «Саміт у Луцьку» театралізоване дійство Гостини у княжому граді:21.50 - Театр історичного танцю «ДЖОЙССАНС» (Київ).22.10 - Театр стародавнього танцю «BELRIGUARDO» (Польща).22.30 - Вогняне шоу. МІСТЕРІЯ.22.40 - Караїмський ансамбль танцю «BIRLIK» (Литва).23.00 - Гурт середньовічної музики «HOLLOENEK HUNGARICA» (Угорщина).24.00 - Вогняне шоу. МІСТЕРІЯ.00.10 - Гурт середньовічної музики «IRDORATH» (Білорусь).Окрім цього, діятимуть окремі локації: фотозона «Княжий палац», «Монетний двір», художні перформанси, екскурсії, ремісничий ярмарок, презентація напоїв та страв середньовіччя.Цього року фестиваль є благодійним, що передбачає збір коштів для реставрації церкви Іоана Богослова (ХІІ ст.), що знаходиться на території Луцького замку.Квитки можна придбати у касі Луцького замку, тел.0332724588, 0665520091. Вартість - 300 гривень.Подія:Тип заходу: Театральний перформансМісце: Театральний майданПочаток: 19:30Що обіцяють: Вперше у Луцьку з нагоди відзначення Дня міста та в рамках святкування 590-ї річниці з’їзду європейських монархів відбудеться театральний перформанс на історичну й міфологічну тему. Це також мультимедійний проект з участю українських театральних зірок. Місце дії — Театральний майдан. Партнер — Міжнародний фестиваль мистецтв Anne de Kyiv Fest.Історія внучки Ярослава Мудрого — Едігни — надзвичайна, насичена і карколомними пригодами, і яскравою міфологією, що нагромадилася за століття. Переказують, мовляв, ця Едігна дуже хотіла втекти з Парижа, бо її сильно вабив Київ — місто діда, князя Ярослава. Тим часом у Франції внучка Ярослава і донька Генріха І отримала чудову освіту при дворі. Але дівчина була гордої вдачі — й відмовилася від примусового шлюбу. І все-таки втекла! Згідно з легендами, Едігна, подорожуючи, поселилася в дуплі старої липи. І нібито прожила там майже три десятиліття! Як черниця в келії. Попри все, Едігна впродовж свого складного життя навчала дітей, залучала людей до християнської віри. У 1060 році римо-католицька церква проголосила її блаженною.Окрім того спектакль порушує не тільки історичну тематику, а й розповідає про питання гендерної рівності, захисту прав жінок.Літературна основа прем'єрного перформансу — драматична поема Олександра Ірванця. У ролі Едігни — Анастасія Блажчук, у ролі Анни Київської — Ірма Вітовська. У проекті (в різних іпостасях) також задіяні Євген Нищук, Федір Стригун, Остап Ступка, Олексій Березнюк, Тарас Компаніченко. Реалізація проекту (постановка, продюсування) — Федора Баландіна.Вхід вільний.Подія:Тип заходу: СвяткуванняМісце: Проспект ВоліПочаток: 14:00Що обіцяють: Нова локація, різноманітні food-зони, ексклюзивна програма, котра залишить тільки позитивні емоції відвідувачів заходу, розваги для всієї сім’ї, релакс зони від партнерів, цікавинки від партнерів та організаторів – це і ще багато інших сюрпризів чекає саме Вас. 7-го вересня з 14:00 до 22:00 - проспект Волі, біля головного корпусу СНУ ім. Л. Українки.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Сергій Гончаренко, серед друзів музикантів більше відомий як «Слеп», у Луцьку з 2006 року. Мабуть немає у місті гурту з яким би він не працював. Їх як мінімум девять. Його гітару можна почути на платівках багатьох відомих гуртів. І ось нарешті настав момент, коли Сергій вирішив поділитись своїми особистими напрацюваннями і потішити нас інструментальною музикою, мелодійними імпровізаціями, неймовірною майстерністю гри на гітарі.Вхід: 50 грн. Деталі за телефоном 050-8802-555.Подія:Тип заходу: ПівмарафонМісце: Проспект Волі, 13Початок: 8:00Що обіцяють: 8 вересня 2019 4-й Dmytruk Luchesk Half Marathon! Довгоочікуване оновлення траси забігу! Старовинний замок Любарта і прекрасний оновлений парк культури та відпочинку — все це тепер частина пробігу!У 2018 році нарахували понад 400 офіційних марафонів по всьому світу, а це означає, що щотижня в якомусь місті відбувається забіг! 36-й тиждень року просять зарезервувати на участь у Dmytruk Luchesk Half MarathonДистанції: 21 км; 9 км; 6 км. Дитячі забіги: 1000 м; 500 м; 100 м.Подія:Тип заходу: Інтерактивне опитуванняМісце: Сквер ЗорянийПочаток: 15:00Що обіцяють: Впевнений, що знаєш Луцьк, як свої п'ять пальців?Перевірять?8 вересня з 15:00 у сквері «Зоряний» (вул. Лесі Українки) діятиме інтерактивне опитування «Луцьк на 100%»! «Приходь, дізнавайся на скільки відсотків ти знаєш рідне місто та отримуй приємні подарунки!», – пишуть організатори.Фільм:Жанр: Жахи, трилерМісце: «Premier City»Початок: 10:30; 13:30; 16:40; 18:20; 19:50; 21:30; 23:00Про що фільм: Минає 27 років після першої зустрічі хлопців з демонічним Пеннивайзом. Вони вже виросли, і у кожного своє життя. Але несподівано їх спокійне існування порушує дивний телефонний дзвінок, який змушує їх знову зібратися разом.Фільм:Жанр: Мультфільм, комедія, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:25; 14:00; 17:50Про що фільм: Спадкоємець мільйонного статку і купи невдячних родичів, розпещений пес на ім'я Халепа вийшов із зони комфорту і опинився на вулиці. Тепер він мріє повернутися додому. Для цього йому потрібно знайти нових друзів, позбутися від настирливих білок і скинути з хвоста запеклого мисливця. Королівські канікули починаються.Фільм:Жанр: Драма, біографія, історіяМісце: «Premier City»Початок: 10:20; 13:10; 16:20; 19:10Про що фільм: Василь Семенович Стус. Ім'я цього поета знає кожен українець, адже його вірші вивчаються в школі, а історія його неймовірно трагічна. Василь був з тих людей, які ніколи не могли промовчати під час несправедливості. Він занадто часто говорив про те, про що мільйони інших мовчали. Це була не просто людина - поет-шістдесятник, правозахисник, Герой України, борець за нашу культуру. Перед глядачами будуть останні дні з життя Стуса, а також його смерть в радянському таборі в ніч на 4 вересня 1985 року.Влада до останнього намагалася вмовити Василя Семеновича перейти на їхній бік усіма різними способами, але поет ні за що не погоджувався продати душу дияволу. За це його і покарали.Фільм:Жанр: Драма, комедія, детективМісце: «Premier City»Початок: 21:10Про що фільм: У Бернадетт, чарівної жінки і талановитого архітектора, є все: прекрасний будинок, чудова дочка, успішний і люблячий чоловік. Хоч вона і вибивається з «бездоганної» компанії сусідських матусь, ніхто не міг уявити, що в один прекрасний день Бернадетт просто зникне без сліду. Вона відправляється на пошуки себе, намагаючись знайти щастя на краю світу.