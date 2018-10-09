У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО





Про це інформує



Учасники бігтимуть три дистанції на вибір: півмарафонську дистанцію в 21 км, 9 км та 6 км.



Учасники найменшої дистанції бігтимуть до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького, завертатимуть на Сенаторки Левчанівської, потім до замку Любарта, звідси вирушать до парку, пробіжаться по вулиці Глушець до перехрестя з Тещеним Язиком і вверх піднімуть на проспект Волі і звідки бігтимуть на фініш.







Натомість ті, хто бігтимуть 9 та 21 км, повернуть після Тещеного Язика праворуч до Київського Майдану. Звідки завернуть на Задроворецьку, пробіжаться по Огієнка до перехрестя поруч зі стадіоном, повернуть на Шопена і бігтимуть до фінішної рамки. Ті, хто біжить 21 км, спустяться знову вниз до парку і пробіжаться до Тещеного язика з поворотом на Київський майдан, аби закрити ще одне маленьке коло.





У зв'язку із забігом перекриють на кілька годин низку вулиць.



З 8:30 до 9:30 перекривали пр-т Волі, вул. Богдана Хмельницького, Сенаторки Левчанівської, Глушець, Братковського, Плитниця, Замкова, Глушець, парк ім. Лесі Українки.



З 8:30 до 12:00 перекриють вул. Глушець, проїзд Тещин Язик, пр-т Волі, вул.Задворецька, Клима Савури, Івана Огієнка, Шопена, пр-т Волі, вул. Паркова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чемпіонат міста з бігу по шосе та легкоатлетичного забігу Dmytruk Luchesk Half Marathon стартував у неділю, 8 вересня, о 9 годині. Це - четвертий масовий забіг вулицями міста.Про це інформує ІА "Конкурент" Учасники бігтимуть три дистанції на вибір: півмарафонську дистанцію в 21 км, 9 км та 6 км.Учасники найменшої дистанції бігтимуть до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького, завертатимуть на Сенаторки Левчанівської, потім до замку Любарта, звідси вирушать до парку, пробіжаться по вулиці Глушець до перехрестя з Тещеним Язиком і вверх піднімуть на проспект Волі і звідки бігтимуть на фініш.Натомість ті, хто бігтимуть 9 та 21 км, повернуть після Тещеного Язика праворуч до Київського Майдану. Звідки завернуть на Задроворецьку, пробіжаться по Огієнка до перехрестя поруч зі стадіоном, повернуть на Шопена і бігтимуть до фінішної рамки. Ті, хто біжить 21 км, спустяться знову вниз до парку і пробіжаться до Тещеного язика з поворотом на Київський майдан, аби закрити ще одне маленьке коло.У зв'язку із забігом перекриють на кілька годин низку вулиць.З 8:30 до 9:30 перекривали пр-т Волі, вул. Богдана Хмельницького, Сенаторки Левчанівської, Глушець, Братковського, Плитниця, Замкова, Глушець, парк ім. Лесі Українки.З 8:30 до 12:00 перекриють вул. Глушець, проїзд Тещин Язик, пр-т Волі, вул.Задворецька, Клима Савури, Івана Огієнка, Шопена, пр-т Волі, вул. Паркова.

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