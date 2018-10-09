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У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО

У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО
Чемпіонат міста з бігу по шосе та легкоатлетичного забігу Dmytruk Luchesk Half Marathon стартував у неділю, 8 вересня, о 9 годині. Це - четвертий масовий забіг вулицями міста.

Про це інформує ІА "Конкурент".

Учасники бігтимуть три дистанції на вибір: півмарафонську дистанцію в 21 км, 9 км та 6 км.

Учасники найменшої дистанції бігтимуть до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького, завертатимуть на Сенаторки Левчанівської, потім до замку Любарта, звідси вирушать до парку, пробіжаться по вулиці Глушець до перехрестя з Тещеним Язиком і вверх піднімуть на проспект Волі і звідки бігтимуть на фініш.

У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО
У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО
У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО

У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО

Натомість ті, хто бігтимуть 9 та 21 км, повернуть після Тещеного Язика праворуч до Київського Майдану. Звідки завернуть на Задроворецьку, пробіжаться по Огієнка до перехрестя поруч зі стадіоном, повернуть на Шопена і бігтимуть до фінішної рамки. Ті, хто біжить 21 км, спустяться знову вниз до парку і пробіжаться до Тещеного язика з поворотом на Київський майдан, аби закрити ще одне маленьке коло.

У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО
У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО
У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО

У зв'язку із забігом перекриють на кілька годин низку вулиць.

З 8:30 до 9:30 перекривали пр-т Волі, вул. Богдана Хмельницького, Сенаторки Левчанівської, Глушець, Братковського, Плитниця, Замкова, Глушець, парк ім. Лесі Українки.

З 8:30 до 12:00 перекриють вул. Глушець, проїзд Тещин Язик, пр-т Волі, вул.Задворецька, Клима Савури, Івана Огієнка, Шопена, пр-т Волі, вул. Паркова.

У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО
У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО

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Теги: забіг, марафон, спорт, Дмитрук, Лучеськ
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