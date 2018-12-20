У Луцьку боржникам за воду почали нараховувати пеню
Сьогодні, 12:31
Боржникам-споживачам послуг КП «Луцькводоканал» почали нараховувати пеню.
Так, починаючи з 9 вересня, боржники за послуги водопостачання і водовідведення отримають окремі рахунки із сумою пені, яку необхідно буде оплатити, - йдеться на сайті Луцькради.
Окремий стовпчик із вказаною сумою нарахованої пені з′явиться і в загальній квитанції. Пеня буде нарахована на заборгованість, яка виникла з 1 січня по 1 липня.
Не зважаючи на те, що розмір пені є порівняно незначним, але сума боргу по пені може бути рівною сумі заборгованості, яка утворилась, що фактично подвоює борг.
На сьогодні підприємство «Луцькводоканал» має близько 8,5% або 7,2 тис. несумлінних споживачів, які боргують за послуги понад 3 місяці суму понад 11 млн. грн.
Зазначається, що споживачі, які перебувають в скрутному фінансовому становищі, мають право на реструктуризацію заборгованості терміном до 6 місяців. Реструктуризація боргу зупиняє нарахування пені, а споживач може погасити всю заборгованість частинами упродовж пів року.
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Так, починаючи з 9 вересня, боржники за послуги водопостачання і водовідведення отримають окремі рахунки із сумою пені, яку необхідно буде оплатити, - йдеться на сайті Луцькради.
Окремий стовпчик із вказаною сумою нарахованої пені з′явиться і в загальній квитанції. Пеня буде нарахована на заборгованість, яка виникла з 1 січня по 1 липня.
Не зважаючи на те, що розмір пені є порівняно незначним, але сума боргу по пені може бути рівною сумі заборгованості, яка утворилась, що фактично подвоює борг.
На сьогодні підприємство «Луцькводоканал» має близько 8,5% або 7,2 тис. несумлінних споживачів, які боргують за послуги понад 3 місяці суму понад 11 млн. грн.
Зазначається, що споживачі, які перебувають в скрутному фінансовому становищі, мають право на реструктуризацію заборгованості терміном до 6 місяців. Реструктуризація боргу зупиняє нарахування пені, а споживач може погасити всю заборгованість частинами упродовж пів року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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