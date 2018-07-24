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Пустовіт нагримав на головного транспортника Луцька

Пустовіт нагримав на головного транспортника Луцька
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт «відчитав» начальника управління транспорту і зв’язку Володимира Степанова.

Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що нині в місті немає перевізників, які готові працювати на маршруті №23. Про припинення роботи повідомлення у газеті та на сайті.

«Ми готуємо проект рішення на наступний виконком, щоби відновити маршрут», - сказав він.

Натомість в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт «відчитав» посадовця, мовляв, потрібно повідомляти лучан належним чином щодо припинення курсування маршруток.

«Погано. Дуже багато нарікань щодо транспортного забезпечення. Я розумію, що у нас складний ринок, але ви прийшли на цю посаду із досвідом. Володимире Петровичу, ми чекаємо на результат. Ведіть переговори, активніше ведіть переговори. Якщо хтось зловживає добрим ставленням, то озвучуйте хто це з перевізників», - наголосив Пустовіт.

Він доручив переглянути договори між мерією та перевізниками та вимагати дотримуватися правил.

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Теги: Луцьк, транспорт, скарга, Пустовіт, Степанов
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