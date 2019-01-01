Два села на Волині п'ять днів сидітимуть без газу
Сьогодні, 10:50
У зв'язку з ремонтними роботами села Самари-Оріхові та Березники на Ратнівщині 5 днів будуть без газу.
Про це повідомляє прессслужба "Волиньгазу".
Зазначається, що фахівці тимчасово припинили газопостачання 9 вересня о 9:00 до 17:00 13 вересня.
Відновлення газопостачання 276 клієнтам відбудеться 13 вересня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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Про це повідомляє прессслужба "Волиньгазу".
Зазначається, що фахівці тимчасово припинили газопостачання 9 вересня о 9:00 до 17:00 13 вересня.
Відновлення газопостачання 276 клієнтам відбудеться 13 вересня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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