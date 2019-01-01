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Два села на Волині п'ять днів сидітимуть без газу

Два села на Волині п'ять днів сидітимуть без газу
У зв'язку з ремонтними роботами села Самари-Оріхові та Березники на Ратнівщині 5 днів будуть без газу.

Про це повідомляє прессслужба "Волиньгазу".

Зазначається, що фахівці тимчасово припинили газопостачання 9 вересня о 9:00 до 17:00 13 вересня.

Відновлення газопостачання 276 клієнтам відбудеться 13 вересня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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Теги: газ, відключення
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