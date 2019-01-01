Два села на Волині п'ять днів сидітимуть без газу





Про це повідомляє прессслужба "Волиньгазу".



Зазначається, що фахівці тимчасово припинили газопостачання 9 вересня о 9:00 до 17:00 13 вересня.



Відновлення газопостачання 276 клієнтам відбудеться 13 вересня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з ремонтними роботами села Самари-Оріхові та Березники на Ратнівщині 5 днів будуть без газу.Про це повідомляє прессслужба "Волиньгазу".Зазначається, що фахівці тимчасово припинили газопостачання 9 вересня о 9:00 до 17:00 13 вересня.Відновлення газопостачання 276 клієнтам відбудеться 13 вересня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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