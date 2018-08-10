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Скандальний луцький альфонс, попри вирок, продовжує гуляти на волі

Скандальний луцький альфонс, попри вирок, продовжує гуляти на волі
Лучанина, який свого часу набув собі слави знатного місцевого альфонса, ніяк не можуть запроторити за грати. Юрій Воробей, отримавши 3 роки тюрми за шахрайство, продовжує гуляти на волі. Більше того - вже майже рік намагається уникнути відповідальності.

Епопея навколо молодого чоловіка на імя Юрій Воробей триває ще з 2015 року. Зокрема, чоловіка звинувачували у обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст.190 ККУ (Шахрайство). У 2014 році він ошукав на кругленьку суму дівчину, до якої залицявся: позичав кошти то на реєстрацію транспортного засобу, на оплату штрафу та на... похорони діда, який згодом виявився живим. Щоразу він обіцяв дівчині повернути кошти, та згодом – взагалі зник. Загалом, зловживаючи довірою дівчини йому вдалось видурити у неї 12 000 гривень. У такий же спосіб він видурив у «товариша» майже 320 тисяч гривень.

Коштів вони не побачили й досі, тож зрештою - подали до правоохоронних органів заяви про шахрайство. Так, у 2015 році проти Юрія Воробея порушили кримінальне провадження за ч.2 і ч.3 ст.. 190 ККУ і лише в 2017 році прокуратура направила обвинувальний акт.

"Справа про притягнення до відповідальності Юрія Воробея розглядалась в суді першої інстанції 2 роки, оскільки він та його адвокат всіляко затягували розгляд справи", - зауважує адвокат потерпілих Олег Антонюк.

Зрештою, тільки 14 листопада 2018 року суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Сівчук виніс вирок Юрію Воробею - 3 роки позбавлення волі. Також задовільнили цивільний позов на відшкодування матеріальних збитків потерпілим у розмірі 235 тис.грн..

Однак, його так і не відправили за грати і навіть не взяли під варту - шахраю обрали запобіжний захід у виді особистого зобов'язання

Попри це сторони у справі подали апеляції. Так, Юрій Воробей просив скасувати йому вирок повністю акцентуючи увагу на тому, що він незаконно засуджений. В свою чергу потерпілі і прокурор навпаки поставили вимогу призначити більш суворе покарання, оскільки на їхню думку вирок суду першої інстанції є занадто м’яким.

"Суд чомусь не взяв до уваги, що це рецидив злочинів, що свідчить про стійку кримінальну спрямованість поведінки обвинуваченого. Тому ми попросили апеляційний суд переглянути вирок і призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років. Попри це, він далі ходить і гуляє на волі, тож я так підозрюю - знову ж таки дурить людей.

Варто зауважити, що протягом цього року Юрій Воробей тричі притягувався до відповідальності по статті 130 КУпАП за керування автомобілем у нетверезому стані. І це його нічому не навчило, бо він продовжує далі без посвідчення водія сідати за кермо. Є люди, яких обставини змушують обманювати і викручуватись, а є люди - професійні шахраї. Я, як адвокат з досвідом, скажу, що він - справжній професіонал", - переконує Олег Антонюк.

Захисник розповів, що днями в Апеляційному суді мав відбутися розгляд кримінального провадження у даній справі. Але слухання вже втретє переноситься через неявку або самого обвинуваченого, або його адвоката.

"Я думаю що він знову взявся затягувати судовий процес, однак цього разу же в апеляції, аби якимось чином намагатись вплинути на суд. Ну принаймні, те що він не намагається з потерпілими домовитись - це факт. Це не в його манері - відшкодовувати. Він шукає будь-які способи уникнути відповідальності", - переконаний адвокат.

Тож попри 3 роки ув'язнення, який фактично призначив суд шахраю - він досі продовжує розгулювати на волі і всіляко намагається уникнути відповідальності перед законом.

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Теги: альфонс, Луцьк, суд, злочин
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