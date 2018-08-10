Скандальний луцький альфонс, попри вирок, продовжує гуляти на волі

Лучанина, який свого часу набув собі слави знатного місцевого альфонса, ніяк не можуть запроторити за грати., отримавши 3 роки тюрми за шахрайство, продовжує гуляти на волі. Більше того - вже майже рік намагається уникнути відповідальності.триває ще з 2015 року. Зокрема, чоловіка звинувачували у обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст.190 ККУ (Шахрайство). У 2014 році він ошукав на кругленьку суму дівчину, до якої залицявся: позичав кошти то на реєстрацію транспортного засобу, на оплату штрафу та на... похорони діда, який згодом виявився живим. Щоразу він обіцяв дівчині повернути кошти, та згодом – взагалі зник. Загалом, зловживаючи довірою дівчини йому вдалось видурити у неї 12 000 гривень. У такий же спосіб він видурив у «товариша» майже 320 тисяч гривень.Коштів вони не побачили й досі, тож зрештою - подали до правоохоронних органів заяви про шахрайство. Так, у 2015 році проти Юрія Воробея порушили кримінальне провадження за ч.2 і ч.3 ст.. 190 ККУ і лише в 2017 році прокуратура направила обвинувальний акт."Справа про притягнення до відповідальності Юрія Воробея розглядалась в суді першої інстанції 2 роки, оскільки він та його адвокат всіляко затягували розгляд справи", - зауважує адвокат потерпілихЗрештою, тільки 14 листопада 2018 року суддя Луцького міськрайонного судувиніс вирок Юрію Воробею - 3 роки позбавлення волі. Також задовільнили цивільний позов на відшкодування матеріальних збитків потерпілим у розмірі 235 тис.грн..Однак, його так і не відправили за грати і навіть не взяли під варту - шахраю обрали запобіжний захід у виді особистого зобов'язанняПопри це сторони у справі подали апеляції. Так, Юрій Воробей просив скасувати йому вирок повністю акцентуючи увагу на тому, що він незаконно засуджений. В свою чергу потерпілі і прокурор навпаки поставили вимогу призначити більш суворе покарання, оскільки на їхню думку вирок суду першої інстанції є занадто м’яким."Суд чомусь не взяв до уваги, що це рецидив злочинів, що свідчить про стійку кримінальну спрямованість поведінки обвинуваченого. Тому ми попросили апеляційний суд переглянути вирок і призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років. Попри це, він далі ходить і гуляє на волі, тож я так підозрюю - знову ж таки дурить людей.Варто зауважити, що протягом цього року Юрій Воробей тричі притягувався до відповідальності по статті 130 КУпАП за керування автомобілем у нетверезому стані. І це його нічому не навчило, бо він продовжує далі без посвідчення водія сідати за кермо. Є люди, яких обставини змушують обманювати і викручуватись, а є люди - професійні шахраї. Я, як адвокат з досвідом, скажу, що він - справжній професіонал", - переконує Олег Антонюк.Захисник розповів, що днями в Апеляційному суді мав відбутися розгляд кримінального провадження у даній справі. Але слухання вже втретє переноситься через неявку або самого обвинуваченого, або його адвоката."Я думаю що він знову взявся затягувати судовий процес, однак цього разу же в апеляції, аби якимось чином намагатись вплинути на суд. Ну принаймні, те що він не намагається з потерпілими домовитись - це факт. Це не в його манері - відшкодовувати. Він шукає будь-які способи уникнути відповідальності", - переконаний адвокат.Тож попри 3 роки ув'язнення, який фактично призначив суд шахраю - він досі продовжує розгулювати на волі і всіляко намагається уникнути відповідальності перед законом.