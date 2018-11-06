На Рівненщині невідомі обстріляли будинок і авто голови ОТГ

У Березнівському районі на Рівненщині невідомі обстріляли будинок голови Малинської громади.Так, до поліції о пів на третю ночі сьогодні, 10 вересня, надійшло повідомлення від голови Малинської ОТГ, що на території його будинку пролунали постріли, - пише ГУНП у Рівненській області.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідома особа здійснила чотири постріли в напрямку господарства 44-річного жителя Малинська, голови ОТГ, два із яких влучили у скло автомобіля Renault Scenic, інші — в будинок: біля вікна та у шибку горища.У помешканні перебувало подружжя та троє їхніх дітей: 6-ти, 13-ти та 18 років. Ніхто із них не постраждав.Із місця події поліцейські вилучили чотири гільзи калібру 7.62 мм та уламки деформованої кулі.Слідчі Березнівського відділення поліції встановлюють усі обставини події в рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 15, частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).