На Рівненщині невідомі обстріляли будинок і авто голови ОТГ
Сьогодні, 12:37
У Березнівському районі на Рівненщині невідомі обстріляли будинок голови Малинської громади.
Так, до поліції о пів на третю ночі сьогодні, 10 вересня, надійшло повідомлення від голови Малинської ОТГ, що на території його будинку пролунали постріли, - пише ГУНП у Рівненській області.
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Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідома особа здійснила чотири постріли в напрямку господарства 44-річного жителя Малинська, голови ОТГ, два із яких влучили у скло автомобіля Renault Scenic, інші — в будинок: біля вікна та у шибку горища.
У помешканні перебувало подружжя та троє їхніх дітей: 6-ти, 13-ти та 18 років. Ніхто із них не постраждав.
Із місця події поліцейські вилучили чотири гільзи калібру 7.62 мм та уламки деформованої кулі.
Слідчі Березнівського відділення поліції встановлюють усі обставини події в рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 15, частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).
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Так, до поліції о пів на третю ночі сьогодні, 10 вересня, надійшло повідомлення від голови Малинської ОТГ, що на території його будинку пролунали постріли, - пише ГУНП у Рівненській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У вікно будинку голови земельної комісії Княгининівської ОТГ кинули «коктейль-попередження». ОНОВЛЕНО. ФОТО
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідома особа здійснила чотири постріли в напрямку господарства 44-річного жителя Малинська, голови ОТГ, два із яких влучили у скло автомобіля Renault Scenic, інші — в будинок: біля вікна та у шибку горища.
У помешканні перебувало подружжя та троє їхніх дітей: 6-ти, 13-ти та 18 років. Ніхто із них не постраждав.
Із місця події поліцейські вилучили чотири гільзи калібру 7.62 мм та уламки деформованої кулі.
Слідчі Березнівського відділення поліції встановлюють усі обставини події в рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 15, частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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