Волинський священник розповів, як правильно молитися





Є дуже багато людей, які згадують про молитву до Бога, коли Він відвідає їх яким-небудь нещастям або важкою скорботою, а в інших випадках зовсім не моляться Йому. Такі молитви наряд чи бувають почуті Богом, - повідомляє



Він зазначає, у древніх римлян було мудре прислів’я: Краплина води, що безперервно капає, пробиває камінь. Тільки безперестанна, як падіння капель, молитва пом’якшує серця, що закам’яніли без молитви.



Тим, хто просить його навчити молитися, дає дві найважливіші поради: бути постійними у молитві та не залишати без неї жодного дня життя і бути глибоко уважними до кожного слова молитви. Не наслідувати сектантів, які через свою гордість зневажають молитви великих святих і вигадують свої шаблонні, дуже мало духовні молитви. Диявол і його ангели усіма силами стараються відвернути нашу увагу від глибоких і благодатних слів церковних молитов, написаних святими людьми. Вони наполегливо і вправно відволікають наш розум куди-небудь убік, особливо тоді, коли слова молитви стосуються них самих, коли просимо у Бога захисту від них, окаянних. Захистити від цих їхніх підступів нас може тільки глибока увага при читанні церковних молитов. Це набагато важче при читанні молитов напам’ять, ніж при читанні їх з молитовника.



Також дуже важливо виробити звичку ловити себе на тому, коли ми втрачаємо увагу, – знову прочитувати ті слова, від яких бісам вдалося відвернути нашу увагу. Найлегше досягти цього щоденною Ісусовою молитвою, яку повторюємо не менше ста разів: «Господи, Іісусе Христе, Сине Божий, помилуй мя, грішного (чи грішную).



В кінці кожної молитви при словах «помилуй мя, грішного» повинні згадувати найважчий і найтяжчий гріх, і коли зміцнитися в цій звичці, поступово навчитеся згадувати й усі інші гріхи. Кожні із сотні Іісусових молитов точитиме ваше серце подібно до того, як крапля води, що невпинно падає, точить камінь – і зм’якшиться, і зігріється холодне ваше серце великою Іісусовою молитвою.



За його словами, така ж буде дія й інших великих молитов, особливо молитви преп. Єфрема Сірина, що читається, на жаль, тільки у Великий піст.



Благодатно впливають на нас святі слова цієї молитви при частому повторенні її: звикнете відчувати відразу до тих вад, про які говорить Єфрем Сірін, просячи Бога визволити його від них – духу неробства, празднослів’я, засудження ближніх; звикнете просити у Бога доброчесностей целомудрія, смиренномудреності, терпіння, любові та пам’яті про свої гріхи. Ось те, що він відповідаю людям, котрі просять навчити їх молитися.



Але недостатньо, звичайно, одних старанних молитов для того, щоб стати храмом Духа Божого, щоб стати близьким і навіть другом Господа нашого Іісуса Христа.



Потрібно виконувати також усі великі заповіді Христові й, передусім, заповіді про любов та милосердя до ближніх. Про це довелося б говорити дуже багато, повторюючи не раз сказане раніше.



Священник зазначив, як преображаються серця тих блаженних, які непохитні й постійні в молитвах і добрих справах. Дадає, що кожна добра справа залишає більший або менший слід у серці того, хто вчинив її.



Навіть низький уклін жебрака, милостиня, що він отримав з твоїх рук, поза сумнівом, залишить слід у твоєму серці. І ці сліди, що все частіше і частіше залишаються у серці, діятимуть на нього подібно невпинно капаючій та довбаючій камінь краплі. Вони пом’якшуватимуть серце, що творить добро, і очищатимуть його, очищатимуть та благодатно змінюватимуть. І чим більше добрих справ здійснювати, тим все вище і вище возноситиметься безсмертний дух від земного бруду і неправди до небес, в яких панує вседосконала та абсолютна Божа правда.



А коли закінчиться земний шлях, то смерть буде не страшною, а радісною, бо буде тільки переходом до вічного блаженства.

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