У Луцьку «стали» тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 18:33
У Луцьку на проспектах Соборності та Відродження зупинилися тролейбуси.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили лучани.
Як прокоментував директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц, тролейбуси зупинилися у 33-му та 40-му районах через відсутність електроенергії.
Нині ведуться ремонтні роботи. На місці працює аварійна служба.
Рух обіцяють відновити протягом години.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили лучани.
Як прокоментував директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц, тролейбуси зупинилися у 33-му та 40-му районах через відсутність електроенергії.
Нині ведуться ремонтні роботи. На місці працює аварійна служба.
Рух обіцяють відновити протягом години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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