У Луцьку «стали» тролейбуси. ФОТО





Про це



Як прокоментував директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц, тролейбуси зупинилися у 33-му та 40-му районах через відсутність електроенергії.



Нині ведуться ремонтні роботи. На місці працює аварійна служба.



Рух обіцяють відновити протягом години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспектах Соборності та Відродження зупинилися тролейбуси.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили лучани.Як прокоментував директор Луцького підприємства електротранспорту, тролейбуси зупинилися у 33-му та 40-му районах через відсутність електроенергії.Нині ведуться ремонтні роботи. На місці працює аварійна служба.Рух обіцяють відновити протягом години.

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