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У Луцьку «стали» тролейбуси. ФОТО

У Луцьку «стали» тролейбуси. ФОТО
У Луцьку на проспектах Соборності та Відродження зупинилися тролейбуси.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили лучани.

Як прокоментував директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц, тролейбуси зупинилися у 33-му та 40-му районах через відсутність електроенергії.

Нині ведуться ремонтні роботи. На місці працює аварійна служба.

Рух обіцяють відновити протягом години.

У Луцьку «стали» тролейбуси. ФОТО
У Луцьку «стали» тролейбуси. ФОТО
У Луцьку «стали» тролейбуси. ФОТО
У Луцьку «стали» тролейбуси. ФОТО
У Луцьку «стали» тролейбуси. ФОТО

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Теги: зупинилися тролейбуси, зникла напруга
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