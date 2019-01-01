Зайцева шитиме одяг, а Дронов працюватиме у полі: в яких умовах живуть засуджені за харківську аварію. ВІДЕО
Сьогодні, 12:18
Засуджені до 10 років позбавлення волі за моторошну харківську ДТП із 6 загиблими і 6 постраждалими вже етаповані до тюрем.
Олена Зайцева відбуває покарання на Дніпропетровщині, Геннадій Дронов – на Полтавщині - пишуть Факти.
Тож журналісти поїхали до цих тюрем, аби подивитися в яких умовах перебуватимуть найближчі роки засуджені, чи є в когось з них особливі привілеї і шанси на дострокове звільнення.
Гектари полів, техніка, ферма – на перший погляд звичайне сільгосппідприємство, якби не колючий дріт на паркані. Виправна колонія неподалік Полтави – мінімального рівня безпеки, тут жодного рецидивіста. Майже всі чоловіки тут засуджені за ДТП. Тут відбуватиме покарання Геннадій Дронов.
Мешкають від двох до шести чоловіків. Дозволені планшети без виходу в інтернет. Є їдальня з мікрохвильовою піччю і холодильником. Харчування – тричі на день.
Дронов збиратиме буряки і сіятиме озимі. За роботу отримуватиме близько 5 тис. грн на місяць. Від тисячі до двох віддаватиме в колонію за комунальні послуги і харчування, частину – потерпілим в аварії.
На роботу – у супроводі інспектора, за хорошу поведінку відпустка два тижні на рік. Поки ж Геннадій Дронов про це навіть не мріє. Його адвокат готує касаційну скаргу до Верховного суду, – адже повну провину Дронова, упевнений, суд так і не довів.
Про дострокове звільнення може йтися лише після відбуття не менше половини терміну. Така ж ситуація і в Олени Зайцевої.
На відміну від Дронова, водійка Лексуса, що врізався у натовп, убивши шістьох людей, Олена Зайцева у виправному центрі мінімального рівня безпеки. Тут жінки, засуджені за нетяжкі злочини – крадіжки, несплату аліментів, недолуге батьківство. У них мобільний зв’язок, інтернет, магазини за межами колонії. Представниця потерпілих Лариса Матвєєва обурена перебуванням винуватиці трагедії в таких умовах.
У виправничому центрі кажуть – жінок із подібними із Зайцевою вироками всього чотири на всю Україну. Відправляти їх у тюрми із суворим режимом не мають права. Для них тут створили окремий сектор з посиленим контролем.
До їдальні, в баню і на роботу Зайцева ходитиме у супроводі інспектора. Вона працюватиме швачкою або вишивальницею с зарплатою трохи більше чотирьох тис. грн. Чи подаватиме касаційну скаргу – невідомо, адвокат на телефонні дзвінки не відповідає, засуджена від інтерв`ю відмовилась.
І Зайцевій, і Дронову лишилося сидіти в тюрмі 8 років, адже два роки з десяти вони вже відбули у СІЗО. За позовами обидва мають сплатити потерпілим по 4 млн грн.
Нагадаємо, 26 лютого Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у ДТП та призначив обом покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
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Олена Зайцева відбуває покарання на Дніпропетровщині, Геннадій Дронов – на Полтавщині - пишуть Факти.
Тож журналісти поїхали до цих тюрем, аби подивитися в яких умовах перебуватимуть найближчі роки засуджені, чи є в когось з них особливі привілеї і шанси на дострокове звільнення.
Гектари полів, техніка, ферма – на перший погляд звичайне сільгосппідприємство, якби не колючий дріт на паркані. Виправна колонія неподалік Полтави – мінімального рівня безпеки, тут жодного рецидивіста. Майже всі чоловіки тут засуджені за ДТП. Тут відбуватиме покарання Геннадій Дронов.
Мешкають від двох до шести чоловіків. Дозволені планшети без виходу в інтернет. Є їдальня з мікрохвильовою піччю і холодильником. Харчування – тричі на день.
Дронов збиратиме буряки і сіятиме озимі. За роботу отримуватиме близько 5 тис. грн на місяць. Від тисячі до двох віддаватиме в колонію за комунальні послуги і харчування, частину – потерпілим в аварії.
На роботу – у супроводі інспектора, за хорошу поведінку відпустка два тижні на рік. Поки ж Геннадій Дронов про це навіть не мріє. Його адвокат готує касаційну скаргу до Верховного суду, – адже повну провину Дронова, упевнений, суд так і не довів.
Про дострокове звільнення може йтися лише після відбуття не менше половини терміну. Така ж ситуація і в Олени Зайцевої.
На відміну від Дронова, водійка Лексуса, що врізався у натовп, убивши шістьох людей, Олена Зайцева у виправному центрі мінімального рівня безпеки. Тут жінки, засуджені за нетяжкі злочини – крадіжки, несплату аліментів, недолуге батьківство. У них мобільний зв’язок, інтернет, магазини за межами колонії. Представниця потерпілих Лариса Матвєєва обурена перебуванням винуватиці трагедії в таких умовах.
У виправничому центрі кажуть – жінок із подібними із Зайцевою вироками всього чотири на всю Україну. Відправляти їх у тюрми із суворим режимом не мають права. Для них тут створили окремий сектор з посиленим контролем.
До їдальні, в баню і на роботу Зайцева ходитиме у супроводі інспектора. Вона працюватиме швачкою або вишивальницею с зарплатою трохи більше чотирьох тис. грн. Чи подаватиме касаційну скаргу – невідомо, адвокат на телефонні дзвінки не відповідає, засуджена від інтерв`ю відмовилась.
І Зайцевій, і Дронову лишилося сидіти в тюрмі 8 років, адже два роки з десяти вони вже відбули у СІЗО. За позовами обидва мають сплатити потерпілим по 4 млн грн.
Нагадаємо, 26 лютого Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у ДТП та призначив обом покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
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