Фінал фестивалю «Мандрівний вішак» відбудеться у сучасному приміщенні WEST AUTO HUB*





Про це повідомляють на сторінці театру



Фестиваль «Мандрівний вішак», що шостий рік виходить за межі театру, долучився до проєкту «КультПлато», який ініціювала та організувала ГО «Принцип» та Спілка «Громадські ініціативи України». «КультПлато» (культурна платформа) – проєкт, відкритий для співтворчості митців різних напрямків, платформа для спілкування та об’єднання.



15 вересня о 16:00 проєкт відкриють виставкою, на якій презентують виставкові образотворчі експонати, інсталяції та перформанс Островська Марічка (кураторка), Артем Лук'янчук, Маргарита Паламарчук, Андрій Куманський та інші.



Також о 16:00 розпочнеться майстер-клас від студії Imago Animation «Робимо анімацію вдома» (9+). На майстер-класі можна дізнатися як зняти анімацію в домашніх умовах на мобільний телефон, створити персонажа та спробувати його оживити. Кількість учасників – обмежена! Крім того, відбудеться показ однієї із серій анімаційного серіалу від «Studio Kapi» «Мишко та Місячна Дзвінка», а також opening до анімаційного серіалу «Планета Неяшок» від Imago Animation.



О 17:30 у WEST AUTO HUB театр «Смайл» із Конотопа представить історію-притчу для підлітків і дорослих «13 зірка». Зворушлива та мудра історія у виконанні колективу, що має чимало фестивальних нагород, без сумніву змусить замислитися про те хто ми – люди чи звірі, про вибір, який ми робимо кожну секунду свого життя, про свободу, можливість бути собою і ціну наших бажань.



Це буде остання фестивальна вистава «Мандрівного вішака-2019», після якої Суб’єктивні Cудді о 19:00 підіб’ють підсумки, оголосять фаворитів і відкриють секрет, які подарунки та винагороди для них підготували.



На фінал учасники фестивалю разом із музикантами влаштують театрально-музичні імпровізації за текстами Юлі Фінковської, Ольги Ольхової, Тетяни Бондар, Сашка Обрія, Любави Казмірчук, Елі Форманюк, Анни Луцюк, Міхи Невідомського, Оксани Савчук та Марини Ковальчук. Яскравим завершенням «КультПлато» стануть яскраві музичні імпровізації від луцьких музикантів, які триватимуть до 21:00.



Вхід вільний!



Пригощає:



Партнер:



Організатори фестивалю: театр-студія ГаРмИдЕр, департамент культури Луцької міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фіналі «Мандрівного вішака» у сучасному приміщенні WEST AUTO HUB відбудеться низка яскравих мистецьких подій на будь-який смак.Про це повідомляють на сторінці театру ГаРмИдЕр у Facebook, пише « Район.Бізнес ».Фестиваль «Мандрівний вішак», що шостий рік виходить за межі театру, долучився до проєкту «КультПлато», який ініціювала та організувала ГО «Принцип» та Спілка «Громадські ініціативи України». «КультПлато» (культурна платформа) – проєкт, відкритий для співтворчості митців різних напрямків, платформа для спілкування та об’єднання.15 вересня о 16:00 проєкт відкриють виставкою, на якій презентують виставкові образотворчі експонати, інсталяції та перформанс(кураторка),та інші.Також о 16:00 розпочнеться майстер-клас від студії Imago Animation «Робимо анімацію вдома» (9+). На майстер-класі можна дізнатися як зняти анімацію в домашніх умовах на мобільний телефон, створити персонажа та спробувати його оживити. Кількість учасників – обмежена! Крім того, відбудеться показ однієї із серій анімаційного серіалу від «Studio Kapi» «Мишко та Місячна Дзвінка», а також opening до анімаційного серіалу «Планета Неяшок» від Imago Animation.О 17:30 у WEST AUTO HUB театр «Смайл» із Конотопа представить історію-притчу для підлітків і дорослих «13 зірка». Зворушлива та мудра історія у виконанні колективу, що має чимало фестивальних нагород, без сумніву змусить замислитися про те хто ми – люди чи звірі, про вибір, який ми робимо кожну секунду свого життя, про свободу, можливість бути собою і ціну наших бажань.Це буде остання фестивальна вистава «Мандрівного вішака-2019», після якої Суб’єктивні Cудді о 19:00 підіб’ють підсумки, оголосять фаворитів і відкриють секрет, які подарунки та винагороди для них підготували.На фінал учасники фестивалю разом із музикантами влаштують театрально-музичні імпровізації за текстамита. Яскравим завершенням «КультПлато» стануть яскраві музичні імпровізації від луцьких музикантів, які триватимуть до 21:00.Вхід вільний!Пригощає: Fragolino Novellina Партнер: WEST AUTO HUB Організатори фестивалю: театр-студія ГаРмИдЕр, департамент культури Луцької міської ради.

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