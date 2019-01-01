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У Польщі чоловік застрелив 26-річну українку через відмову зустрічатися з ним

У Польщі чоловік застрелив 26-річну українку через відмову зустрічатися з ним
У місті Гожув-Великопольський на заході Польщі чоловік застрелив 26-річну українку, після чого втік до Німеччини.

Про це повідомляє польське видання Interia Fakty, - інформує ТСН.

Трагедія сталася у середу вдень, 11 вересня, в одній з громадських пралень. За словами свідків, чоловік увійшов, націлив пістолет на одну з працівниць і вистрілив, після чого втік. Жінку врятувати не вдалося.

Правоохоронці оголосили 26-річного нападника у розшук. Як виявилося, він поїхав до Німеччини. Поблизу Берліна місцеві поліцейські перекрили шлях машині зловмисника, той вийшов з автівки і направив пістолет на правоохоронців. Поліція відразу відкрила вогонь і чоловік загинув на місці.

За попередньою інформацією, нападник і вбита ним українка були знайомі. Причиною вбивства називають те, що жінка відмовилася з ним зустрічатися.

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Теги: смерть, Польща, українка, вбивство
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Поляки наші пани-браття. І про них або добже або ніц.
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