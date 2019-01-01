У Польщі чоловік застрелив 26-річну українку через відмову зустрічатися з ним
Сьогодні, 09:50
У місті Гожув-Великопольський на заході Польщі чоловік застрелив 26-річну українку, після чого втік до Німеччини.
Про це повідомляє польське видання Interia Fakty, - інформує ТСН.
Трагедія сталася у середу вдень, 11 вересня, в одній з громадських пралень. За словами свідків, чоловік увійшов, націлив пістолет на одну з працівниць і вистрілив, після чого втік. Жінку врятувати не вдалося.
Правоохоронці оголосили 26-річного нападника у розшук. Як виявилося, він поїхав до Німеччини. Поблизу Берліна місцеві поліцейські перекрили шлях машині зловмисника, той вийшов з автівки і направив пістолет на правоохоронців. Поліція відразу відкрила вогонь і чоловік загинув на місці.
За попередньою інформацією, нападник і вбита ним українка були знайомі. Причиною вбивства називають те, що жінка відмовилася з ним зустрічатися.
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Про це повідомляє польське видання Interia Fakty, - інформує ТСН.
Трагедія сталася у середу вдень, 11 вересня, в одній з громадських пралень. За словами свідків, чоловік увійшов, націлив пістолет на одну з працівниць і вистрілив, після чого втік. Жінку врятувати не вдалося.
Правоохоронці оголосили 26-річного нападника у розшук. Як виявилося, він поїхав до Німеччини. Поблизу Берліна місцеві поліцейські перекрили шлях машині зловмисника, той вийшов з автівки і направив пістолет на правоохоронців. Поліція відразу відкрила вогонь і чоловік загинув на місці.
За попередньою інформацією, нападник і вбита ним українка були знайомі. Причиною вбивства називають те, що жінка відмовилася з ним зустрічатися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Хз
Поляки наші пани-браття. І про них або добже або ніц.
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