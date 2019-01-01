ТОП-6 табу: поради волинянам у вихованні дітей





Про це повідомили



Табу для батьків:



Ніколи не з’ясовуйте з дитиною стосунків у присутності сторонніх.



Не важливо чи це учитель, чи сусідка або ж подружка сина чи дочки стоїть поруч. Навіть якщо дитина помилилася. При сторонніх дітей можна тільки хвалити або ж просто мовчати, оскільки мама і тато завжди повинні бути на стороні своєї дитини, навіть якщо вона і зробила щось неправильно. Вдома, наодинці намагайтеся зрозуміти і розібратися у ситуації. Але виставляти найдорожчу і найближчу людину у невигідному ракурсі – це зрада.



Ніколи не використовуйте те, чим дитина поділилася з вами, їй на шкоду.



Якщо дочка розповіла про свою першу закоханість, не варто опускатися до чогось на зразок: «Взуття мити ще не навчилася, а вже любов у неї…» Через те, що скористалися довірливістю дитини і в зручному випадку скористатися її таємницею – зрада.



Ніколи не порівнювати дитину з іншими, якщо це порівняння на користь іншого.



Тобто сказати про однокласника, який виграв міську олімпіаду: «Молодець!» – нормально. А «Ось бачиш, а тобі б тільки за планшетом сидіти» – зрада.



Ніколи! Не з’ясовуйте свої стосунки одне з одним у присутності дитини.



Це тема для окремої розмови. Зараз просто згадайте, що переживали ви, коли чули, як сваряться ваші батьки. І стане зрозуміло, що ви «нагороджуєте» такими ж переживаннями своїх синів або дочок.



Пообіцяв – зроби.



Здавалося б, це ж зрозуміло. Але часто ми ігноруємо. Та дитина ж чекає, мріє, уявляє, як це буде чудово. Вірить, зрештою. І руйнувати цю віру – зрадництво.



Не дозволяйте ніколи говорити вам про вашу дитину погано.

Нікому, чуєте! Навіть вашій найкращій подрузі. Навіть бабусі. Навіть якщо дитина у цей час у таборі за 40 км від міста. Якщо це просто інформація про те, що дитина зробила чи щось сказала – спасибі за інформацію, але як тільки починається оцінювання – до побачення. Через те, що спокійно слухати висловлювання на зразок: «А твій – то взагалі сором втратив, хамло невиховане», – це зрада. Є ще і сьоме, і воське, і дев’яте…



Колись наші діти виростуть і, мабуть, зрозуміють, що багато чого з того, що здавалося їм зрадою – насправді було просто слабкістю, або незнанням, або неможливістю правильно пояснити мотиви своїх дій щодо них. Але ж нам від цього не стає легше, коли ми дізнаємося про причину хвороби? Біль же не зменшується? Так, ми розуміємо, що потрібно зробити, щоб не було боляче. І часто процес лікування є надто тривалим і болісним, ніж сама хвороба. Тому краще займатися профілактикою, суть якої дуже проста: завжди бути на стороні дитини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські священники розповіли, як запобігти помилкам, які роблять батьки у вихованні власних дітей.Про це повідомили у Православній Волині. Не важливо чи це учитель, чи сусідка або ж подружка сина чи дочки стоїть поруч. Навіть якщо дитина помилилася. При сторонніх дітей можна тільки хвалити або ж просто мовчати, оскільки мама і тато завжди повинні бути на стороні своєї дитини, навіть якщо вона і зробила щось неправильно. Вдома, наодинці намагайтеся зрозуміти і розібратися у ситуації. Але виставляти найдорожчу і найближчу людину у невигідному ракурсі – це зрада.Якщо дочка розповіла про свою першу закоханість, не варто опускатися до чогось на зразок: «Взуття мити ще не навчилася, а вже любов у неї…» Через те, що скористалися довірливістю дитини і в зручному випадку скористатися її таємницею – зрада.Тобто сказати про однокласника, який виграв міську олімпіаду: «Молодець!» – нормально. А «Ось бачиш, а тобі б тільки за планшетом сидіти» – зрада.Це тема для окремої розмови. Зараз просто згадайте, що переживали ви, коли чули, як сваряться ваші батьки. І стане зрозуміло, що ви «нагороджуєте» такими ж переживаннями своїх синів або дочок.Здавалося б, це ж зрозуміло. Але часто ми ігноруємо. Та дитина ж чекає, мріє, уявляє, як це буде чудово. Вірить, зрештою. І руйнувати цю віру – зрадництво.Не дозволяйте ніколи говорити вам про вашу дитину погано.Нікому, чуєте! Навіть вашій найкращій подрузі. Навіть бабусі. Навіть якщо дитина у цей час у таборі за 40 км від міста. Якщо це просто інформація про те, що дитина зробила чи щось сказала – спасибі за інформацію, але як тільки починається оцінювання – до побачення. Через те, що спокійно слухати висловлювання на зразок: «А твій – то взагалі сором втратив, хамло невиховане», – це зрада. Є ще і сьоме, і воське, і дев’яте…Колись наші діти виростуть і, мабуть, зрозуміють, що багато чого з того, що здавалося їм зрадою – насправді було просто слабкістю, або незнанням, або неможливістю правильно пояснити мотиви своїх дій щодо них. Але ж нам від цього не стає легше, коли ми дізнаємося про причину хвороби? Біль же не зменшується? Так, ми розуміємо, що потрібно зробити, щоб не було боляче. І часто процес лікування є надто тривалим і болісним, ніж сама хвороба. Тому краще займатися профілактикою, суть якої дуже проста: завжди бути на стороні дитини.

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