«Протилежний Погляд LIVE»: коли закінчиться війна? НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
У Державній службі геології та надр України розповіли, за розвіданими запасами бурштину Україна посідає третє місце у світі, вслід за Польщею та Росією.
Випадки незаконного видобутку каміння фіксували ще з початку 90-тих років минулого століття. Аби врегулювати питання видобутку бурштину, у парламенті почали пропрацьовувати різні законопроекти про видобуток каміння.
Загалом, перші спроби легалізувати видобуток бурштину були у 2005 році. Однак, успіхом ці спроби не увінчалися.
За ліквідацію незаконного видобутку бурштину взявся і чинний президент України Володимир Зеленський. Він доручив уряду до 1 жовтня 2019 року підготувати та внести до парламенту законопроект про легалізацію видобутку бурштину. За задумом президента, його мають ухвалити до 1 грудня.
Отож, хто контролює бурштиновий бізнес в Україні та коли закінчиться бурштинова війна держави з кримінальними авторитетами? Скільки нелегальних старателів працюють на Волині та скільки коштує бурштин на чорному ринку?
Чому люди готові ризикувати життям в гонитві за бурштиновими злитками та коли врешті буде покладений край бурштиновій мафії дивіться в прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE.
Гості студії: Денис П’ятигорець - заступник голови обласної державної адміністрації; Веніамін Туз - радник голови Волинської облради; Василь Столяр - керівник КП «Волиньприродресурс», Святослав Кравчук - депутат Волинської обласної ради
Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук.
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Випадки незаконного видобутку каміння фіксували ще з початку 90-тих років минулого століття. Аби врегулювати питання видобутку бурштину, у парламенті почали пропрацьовувати різні законопроекти про видобуток каміння.
Загалом, перші спроби легалізувати видобуток бурштину були у 2005 році. Однак, успіхом ці спроби не увінчалися.
За ліквідацію незаконного видобутку бурштину взявся і чинний президент України Володимир Зеленський. Він доручив уряду до 1 жовтня 2019 року підготувати та внести до парламенту законопроект про легалізацію видобутку бурштину. За задумом президента, його мають ухвалити до 1 грудня.
Отож, хто контролює бурштиновий бізнес в Україні та коли закінчиться бурштинова війна держави з кримінальними авторитетами? Скільки нелегальних старателів працюють на Волині та скільки коштує бурштин на чорному ринку?
Чому люди готові ризикувати життям в гонитві за бурштиновими злитками та коли врешті буде покладений край бурштиновій мафії дивіться в прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE.
Гості студії: Денис П’ятигорець - заступник голови обласної державної адміністрації; Веніамін Туз - радник голови Волинської облради; Василь Столяр - керівник КП «Волиньприродресурс», Святослав Кравчук - депутат Волинської обласної ради
Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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