«Протилежний Погляд LIVE»: коли закінчиться війна? НАЖИВО

У Державній службі геології та надр України розповіли, за розвіданими запасами бурштину Україна посідає третє місце у світі, вслід за Польщею та Росією.Випадки незаконного видобутку каміння фіксували ще з початку 90-тих років минулого століття. Аби врегулювати питання видобутку бурштину, у парламенті почали пропрацьовувати різні законопроекти про видобуток каміння.Загалом, перші спроби легалізувати видобуток бурштину були у 2005 році. Однак, успіхом ці спроби не увінчалися.За ліквідацію незаконного видобутку бурштину взявся і чинний президент України Володимир Зеленський. Він доручив уряду до 1 жовтня 2019 року підготувати та внести до парламенту законопроект про легалізацію видобутку бурштину. За задумом президента, його мають ухвалити до 1 грудня.Отож, хто контролює бурштиновий бізнес в Україні та коли закінчиться бурштинова війна держави з кримінальними авторитетами? Скільки нелегальних старателів працюють на Волині та скільки коштує бурштин на чорному ринку?Чому люди готові ризикувати життям в гонитві за бурштиновими злитками та коли врешті буде покладений край бурштиновій мафії дивіться в прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE.Гості студії:- заступник голови обласної державної адміністрації;- радник голови Волинської облради;- керівник КП «Волиньприродресурс»,- депутат Волинської обласної радиДолучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук.