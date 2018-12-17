У селі під Луцьком чоловік побив дитину: батьки вимагають покарання для кривдника. ВІДЕО

Євген Васильєв та його дружина Зоя із села Боратин Луцького району вимагають кримінальної відповідальності для чоловіка, який 25 серпня вдарив їх 5-річного сина Дмитра.



У поліції, за словами батьків, не одразу хотіли приймати заяву, поки не з’явилося відео із камер спостереження, де чітко видно, як дорослий чоловік б’є дитину, - пише



Дмитрику нещодавно виповнилося 5. Чоловікові, який, зі слів батька дитини, його вдарив, - під 50.



За словами Євгена Васильєва, у сина окрім синців лишилася і психологічна травма: «Він і зараз боїться, ховається від людей, боїться, що його наб’ють. До магазина сам не ходить. Боїться людей».



Все відбулося 25 серпня у селі Боратин біля одного з місцевих магазинів. Тоді відбувався святковий фестиваль, розповідає мама хлопчика Зоя Михалик.



Каже, що поки розмовляла зі знайомою, малий побіг вибирати морозиво: «Я вибігла, то вже нікого тут не було. Я побігла викликати поліцію».



У поліції, за словами жінки, не одразу хотіли приймати заяву: «Вони сказали, що то побутова травма. Вони ж одразу не хотіли приймати, поки не побачили це відео (де чоловік б’є дитину, - ред.). Побачили відео, сказали, що це кримінал».



«Cвята були. В понеділок вихідний. У вівторок поїхав з малим зняли побої в дитячій обласній лікарні. В нього був синець та на щоці гулька», - розповів батько хлопчика Євген Васильєв.



Чоловіка, який вдарив сина, батьки знають. Кажуть, живе у сусідньому селі.



«У мене з ним немає ніяких відношень. Я його знаю, звуть Володя, живе в селі Новостав. Щоб я забрав заяву, - він пропонував гроші», - каже батько хлопчика Євген Васильєв.



Євген розповів, що справою про побиття його сина займаються слідчі Луцького районного відділення поліції: «Минуло 2 тижні, а з поліції ніхто нічого не говорить ще».



Разом з батьком журналісти навідалися до райвідділку, де зустрілися зі слідчим.



«Зареєстроване кримінальне провадження легкі тілесні ушкодження ст. 125 ч.1 ККУ. На даний момент слідством встановлено особу, яка спричинила тілесні ушкодження дитині. На даний момент проводиться судово-медична експертиза на визначення ступеня важкості тілесних ушкоджень. У нас є виписка із лікарні, де зафіксований факт побою. Орієнтовно тиждень два і ця справа буде в суді. Це легкий злочин. Запобіжний не буде обиратися. Експертиза є, у нас є докази», - розповів слідчий Луцького районного відділення поліції Олександр Ванюрський.



Найважливішим доказом у суді, розповів Олександр Ванюрський, стане відео з камери спостереження.



«Це вже є ключовий доказ у кримінальному проваджені. Причому прямий. Надане відео було добровільно власниками магазину»,- сказав Олександр Ванюрський.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. та його дружинаіз села Боратин Луцького району вимагають кримінальної відповідальності для чоловіка, який 25 серпня вдарив їх 5-річного синаУ поліції, за словами батьків, не одразу хотіли приймати заяву, поки не з’явилося відео із камер спостереження, де чітко видно, як дорослий чоловік б’є дитину, - пише Суспільне Волині Дмитрику нещодавно виповнилося 5. Чоловікові, який, зі слів батька дитини, його вдарив, - під 50.За словами Євгена Васильєва, у сина окрім синців лишилася і психологічна травма: «Він і зараз боїться, ховається від людей, боїться, що його наб’ють. До магазина сам не ходить. Боїться людей».Все відбулося 25 серпня у селі Боратин біля одного з місцевих магазинів. Тоді відбувався святковий фестиваль, розповідає мама хлопчика Зоя Михалик.Каже, що поки розмовляла зі знайомою, малий побіг вибирати морозиво: «Я вибігла, то вже нікого тут не було. Я побігла викликати поліцію».У поліції, за словами жінки, не одразу хотіли приймати заяву: «Вони сказали, що то побутова травма. Вони ж одразу не хотіли приймати, поки не побачили це відео (де чоловік б’є дитину, - ред.). Побачили відео, сказали, що це кримінал».«Cвята були. В понеділок вихідний. У вівторок поїхав з малим зняли побої в дитячій обласній лікарні. В нього був синець та на щоці гулька», - розповів батько хлопчика Євген Васильєв.Чоловіка, який вдарив сина, батьки знають. Кажуть, живе у сусідньому селі.«У мене з ним немає ніяких відношень. Я його знаю, звуть Володя, живе в селі Новостав. Щоб я забрав заяву, - він пропонував гроші», - каже батько хлопчика Євген Васильєв.Євген розповів, що справою про побиття його сина займаються слідчі Луцького районного відділення поліції: «Минуло 2 тижні, а з поліції ніхто нічого не говорить ще».Разом з батьком журналісти навідалися до райвідділку, де зустрілися зі слідчим.«Зареєстроване кримінальне провадження легкі тілесні ушкодження ст. 125 ч.1 ККУ. На даний момент слідством встановлено особу, яка спричинила тілесні ушкодження дитині. На даний момент проводиться судово-медична експертиза на визначення ступеня важкості тілесних ушкоджень. У нас є виписка із лікарні, де зафіксований факт побою. Орієнтовно тиждень два і ця справа буде в суді. Це легкий злочин. Запобіжний не буде обиратися. Експертиза є, у нас є докази», - розповів слідчий Луцького районного відділення поліції Олександр Ванюрський.Найважливішим доказом у суді, розповів Олександр Ванюрський, стане відео з камери спостереження.«Це вже є ключовий доказ у кримінальному проваджені. Причому прямий. Надане відео було добровільно власниками магазину»,- сказав Олександр Ванюрський.

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