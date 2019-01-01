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Винесли валюту: у волинському селі обікрали будинок

Винесли валюту: у волинському селі обікрали будинок
У селі Підгайці Зимнівської ОТГ з будинку вкрали 1000 доларів.

Про подію 50-річний потерпілий повідомив правоохоронців 12-го вересня, пише БУГ.

Крадіжка трапилася у період з 9-го по 11-те вересня. Як розповіли у поліції, у будинок злодії проникли методом підбору ключа.

Триває слідство.

Нагадаємо, за 8 місяців 2019-го року у Володимирі-Волинському і районі скоїли 195 крадіжок. Із них розкрили 74.

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Теги: крадіжка, Волинь, Володимир
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