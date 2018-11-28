Велодоріжки, бруківка та освітлення: у Луцьку за грантові кошти ремонтують вулицю Рівненську

У Луцьку в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» ремонтують вулицю Рівненську.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник мера ЛуцькаПосадовець зазначив, що фінансування капітального ремонту вулиці Рівненської у Луцьку відбувається переважно за грантові кошти, яких не потрібно буде повертати, тобто бюджет міста понесе мінімальні втрати.\«Залучення європейських інвестицій на ремонт однієї з найбільш навантажених ділянок дороги стало можливим завдяки участі в міжнародному проєкті «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька». Донор - ЄС в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine», – йдеться у дописі.Посадовець зазначив, що для Луцька бюджет проекту складає більше 700 тисяч євро, а одним із головних проектів є ділянка вулиці Рівненської від вулиці Задворецької та вулиці Купріна.«Тут передбачено капітальний ремонт і заміну дорожнього покриття із реконструкцією підземних комунікацій. Також здійснюється облаштування пішохідних та велосипедних доріжок, заміна бордюрів, облаштування технічних зон, викладених бруківкою, необхідних для водіїв та пішоходів. Відбудеться і реконструкція мереж вуличного освітлення зі встановленням 383 сучасних вуличних світильників», – повідомив Григорій Недопад.