Велодоріжки, бруківка та освітлення: у Луцьку за грантові кошти ремонтують вулицю Рівненську
Сьогодні, 17:24
У Луцьку в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» ремонтують вулицю Рівненську.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник мера Луцька Григорій Недопад.
Посадовець зазначив, що фінансування капітального ремонту вулиці Рівненської у Луцьку відбувається переважно за грантові кошти, яких не потрібно буде повертати, тобто бюджет міста понесе мінімальні втрати.\
«Залучення європейських інвестицій на ремонт однієї з найбільш навантажених ділянок дороги стало можливим завдяки участі в міжнародному проєкті «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька». Донор - ЄС в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine», – йдеться у дописі.
Посадовець зазначив, що для Луцька бюджет проекту складає більше 700 тисяч євро, а одним із головних проектів є ділянка вулиці Рівненської від вулиці Задворецької та вулиці Купріна.
«Тут передбачено капітальний ремонт і заміну дорожнього покриття із реконструкцією підземних комунікацій. Також здійснюється облаштування пішохідних та велосипедних доріжок, заміна бордюрів, облаштування технічних зон, викладених бруківкою, необхідних для водіїв та пішоходів. Відбудеться і реконструкція мереж вуличного освітлення зі встановленням 383 сучасних вуличних світильників», – повідомив Григорій Недопад.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник мера Луцька Григорій Недопад.
Посадовець зазначив, що фінансування капітального ремонту вулиці Рівненської у Луцьку відбувається переважно за грантові кошти, яких не потрібно буде повертати, тобто бюджет міста понесе мінімальні втрати.\
«Залучення європейських інвестицій на ремонт однієї з найбільш навантажених ділянок дороги стало можливим завдяки участі в міжнародному проєкті «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька». Донор - ЄС в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine», – йдеться у дописі.
Посадовець зазначив, що для Луцька бюджет проекту складає більше 700 тисяч євро, а одним із головних проектів є ділянка вулиці Рівненської від вулиці Задворецької та вулиці Купріна.
«Тут передбачено капітальний ремонт і заміну дорожнього покриття із реконструкцією підземних комунікацій. Також здійснюється облаштування пішохідних та велосипедних доріжок, заміна бордюрів, облаштування технічних зон, викладених бруківкою, необхідних для водіїв та пішоходів. Відбудеться і реконструкція мереж вуличного освітлення зі встановленням 383 сучасних вуличних світильників», – повідомив Григорій Недопад.
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