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14 вересня на Волині: гортаючи календар

14 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у заступника міського голови Луцька Костянтина Петрочука (на фото).

Особисте свято сьогодні відзначають начальник Волинської обласної державної насіннєвої інспекції Іван Мирончук, директор Волинського центру «Облдержродючість» Микола Зінчук та директор ВАТ «Луцьке АТП 10727» Михайло Демчук.

Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Варвара, Дарія, Семен, Марфа, Марта.

ВолиньPost вітає тих, в кого день народження, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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