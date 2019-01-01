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У Луцьку маршрутка влетіла у легковик. ФОТО

У Луцьку маршрутка влетіла у легковик. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги поблизу школи № 5 трапилася аварія за участю маршрутки.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

ДТП сталася сьогодні, 15 вересня, близько 14 години.

Водій маршрутки, ймовірно, не дотримавшись дистанції, влетів у легковик Toyota, який рухався у попутному напрямку.

Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження.

На місці аварії працює патрульна поліція. Постраждалих, згідно з попередньою інформацією, немає.

У Луцьку маршрутка влетіла у легковик. ФОТО
У Луцьку маршрутка влетіла у легковик. ФОТО
У Луцьку маршрутка влетіла у легковик. ФОТО
У Луцьку маршрутка влетіла у легковик. ФОТО

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Теги: маршрутка, Луцьк, авто, аварія
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