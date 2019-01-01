У Луцьку маршрутка влетіла у легковик. ФОТО





Про це



ДТП сталася сьогодні, 15 вересня, близько 14 години.



Водій маршрутки, ймовірно, не дотримавшись дистанції, влетів у легковик Toyota, який рухався у попутному напрямку.



Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження.



На місці аварії працює патрульна поліція. Постраждалих, згідно з попередньою інформацією, немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги поблизу школи № 5 трапилася аварія за участю маршрутки.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.ДТП сталася сьогодні, 15 вересня, близько 14 години.Водій маршрутки, ймовірно, не дотримавшись дистанції, влетів у легковик Toyota, який рухався у попутному напрямку.Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження.На місці аварії працює патрульна поліція. Постраждалих, згідно з попередньою інформацією, немає.

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