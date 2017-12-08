Як живе багатодітна сім’я з Волині, у якій народилась трійня





Нагадаємо, що торік



«За рік, що минув, ми і ходити навчилися, і зубчиками «запаслись»



Про ківерцівську трійню (до речі, єдину на Волині в 2018 році) вже розповідали. Це було і відразу після появи діток на світ у Луцькому клінічному пологовому будинку, і тоді, як вони через декілька тижнів виписувалися додому з неонатального центру обласної дитячої лікарні. І згодом, коли малюки уже підросли й могли позувати для знімків, про сім’ю Мартинюків була розповідь у сторінці «Любить! Не любить». Це той випадок, коли можна сказати добре слово і на адресу місцевої влади.



Міський голова Володимир Жгутов (нині — голова Ківерцівської територіальної об’єднаної громади) не лише завітав у день виписки з танцювальними колективами і влаштував флешмоб, а й вручив сертифікат на потреби малюків. І на цьому увага до багатодітного подружжя не закінчилася.



Міська й районна ради пообіцяли допомогти сім’ї у придбанні житла і слова свого дотримали. Тож коли журналісти недавно спілкувалися з Оленою, то вона насамперед із вдячністю сказала про це: гроші одержали і вклали їх за призначенням — на поліпшення житла, яке дуже потрібне.



"Правда, поки що живемо в будинку моїх батьків. Справа в тому, що із серпня я вже працюю (місце роботи Олени — Ківерцівський дитячий будинок «Сонечко. — Авт.), а за дітками доглядає моя мама, яка в січні цього року вийшла на пенсію. Їй зручніше, що не доводиться йти кудись із дому на цілий день. І малечі все звичне — хата, подвір’я, де вони зробили перші кроки", - каже жінка.



За словами жінки, вона за першої ліпшої нагоди намагається підмінити маму, аби та відпочила — «розвіялася, з подругами каву попила».



«Лєна, ти тільки не плач, все в нас буде добре»



Олені на все життя запам’ятався той день, коли вони з Василем дізналися, що враз стануть багатодітними. Поїхали до Луцька — у кабінет ультразвукової діагностики неонатального центру обласної дитячої лікарні. Знаючи, що в родині обох — і її, і чоловіка — були близнята, Олена думала: «Хоч би не двійня». А тим часом лікар В’ячеслав Фоменко щось довго дивився на монітор і, врешті–решт проконсультувавшись з колегою, сказав: «У вас — трійня». Тоді в Олени покотилися сльози. Не від страху, як розповідає, а від якогось панічного відчуття: як це все має бути? Василь, який сидів поруч і тримав її за руку, мовив: «Лєна, ти тільки не плач. Все у нас буде добре».



"І ці слова, які чоловік сказав тоді, аби мене заспокоїти, він і сьогодні може повторити. Василь — той чоловік, який завжди і в усьому допомагає, старається, аби мені з дітками було легше, а малечі — комфортніше" — говорить Олена.



Мабуть, це і є відповідь на те, що ж додає Олені оптимізму, чому навіть із трійнею вона не перетворилася на заклопотану, втомлену маму, а залишилася життєрадісною жінкою.



"Моя Олена — найкраща жінка на землі. Це — мій світ. А сини і доньки, подаровані нею, — неоціненне багатство. Скільки вистачить у мене сил, буду трудитися і забезпечувати їх", — так відповів Василь Мартинюк на запитання, ким для нього є дружина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про сім’ю Мартинюків з міста Ківерці, у якій народилася трійня.Нагадаємо, що торік у березні їхня сім’я враз стала багатодітною — ​народилася трійня, - пише видання Волинь-нова Про ківерцівську трійню (до речі, єдину на Волині в 2018 році) вже розповідали. Це було і відразу після появи діток на світ у Луцькому клінічному пологовому будинку, і тоді, як вони через декілька тижнів виписувалися додому з неонатального центру обласної дитячої лікарні. І згодом, коли малюки уже підросли й могли позувати для знімків, про сім’ю Мартинюків була розповідь у сторінці «Любить! Не любить». Це той випадок, коли можна сказати добре слово і на адресу місцевої влади.Міський голова Володимир Жгутов (нині — голова Ківерцівської територіальної об’єднаної громади) не лише завітав у день виписки з танцювальними колективами і влаштував флешмоб, а й вручив сертифікат на потреби малюків. І на цьому увага до багатодітного подружжя не закінчилася.Міська й районна ради пообіцяли допомогти сім’ї у придбанні житла і слова свого дотримали. Тож коли журналісти недавно спілкувалися з Оленою, то вона насамперед із вдячністю сказала про це: гроші одержали і вклали їх за призначенням — на поліпшення житла, яке дуже потрібне."Правда, поки що живемо в будинку моїх батьків. Справа в тому, що із серпня я вже працюю (місце роботи Олени — Ківерцівський дитячий будинок «Сонечко. — Авт.), а за дітками доглядає моя мама, яка в січні цього року вийшла на пенсію. Їй зручніше, що не доводиться йти кудись із дому на цілий день. І малечі все звичне — хата, подвір’я, де вони зробили перші кроки", - каже жінка.За словами жінки, вона за першої ліпшої нагоди намагається підмінити маму, аби та відпочила — «розвіялася, з подругами каву попила».Олені на все життя запам’ятався той день, коли вони з Василем дізналися, що враз стануть багатодітними. Поїхали до Луцька — у кабінет ультразвукової діагностики неонатального центру обласної дитячої лікарні. Знаючи, що в родині обох — і її, і чоловіка — були близнята, Олена думала: «Хоч би не двійня». А тим часом лікарщось довго дивився на монітор і, врешті–решт проконсультувавшись з колегою, сказав: «У вас — трійня». Тоді в Олени покотилися сльози. Не від страху, як розповідає, а від якогось панічного відчуття: як це все має бути? Василь, який сидів поруч і тримав її за руку, мовив: «Лєна, ти тільки не плач. Все у нас буде добре»."І ці слова, які чоловік сказав тоді, аби мене заспокоїти, він і сьогодні може повторити. Василь — той чоловік, який завжди і в усьому допомагає, старається, аби мені з дітками було легше, а малечі — комфортніше" — говорить Олена.Мабуть, це і є відповідь на те, що ж додає Олені оптимізму, чому навіть із трійнею вона не перетворилася на заклопотану, втомлену маму, а залишилася життєрадісною жінкою."Моя Олена — найкраща жінка на землі. Це — мій світ. А сини і доньки, подаровані нею, — неоціненне багатство. Скільки вистачить у мене сил, буду трудитися і забезпечувати їх", — так відповів Василь Мартинюк на запитання, ким для нього є дружина.

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