У Києві невідомі облили кислотою понад 30 машин





Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, - пише



У публікації йдеться, що кількість постраждалих автомобілів не остаточна. При цьому зазначається, що розлита на капоти і інші частини автомобілів рідина в деяких місцях проїла фарбу аж до металу.



Також повідомляється, що усі авто, начебто, були припарковані згідно з правилами дорожнього руху, біля ЖК "Зарічний", і ні проходу, ні проїзду не заважали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві у ніч на 16 вересня біля станції метро "Славутич" невідомі облили понад 30 машин кислотою.Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, - пише ТСН У публікації йдеться, що кількість постраждалих автомобілів не остаточна. При цьому зазначається, що розлита на капоти і інші частини автомобілів рідина в деяких місцях проїла фарбу аж до металу.Також повідомляється, що усі авто, начебто, були припарковані згідно з правилами дорожнього руху, біля ЖК "Зарічний", і ні проходу, ні проїзду не заважали.

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