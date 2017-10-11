У Києві невідомі облили кислотою понад 30 машин
Сьогодні, 15:35
У Києві у ніч на 16 вересня біля станції метро "Славутич" невідомі облили понад 30 машин кислотою.
Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, - пише ТСН.
У публікації йдеться, що кількість постраждалих автомобілів не остаточна. При цьому зазначається, що розлита на капоти і інші частини автомобілів рідина в деяких місцях проїла фарбу аж до металу.
Також повідомляється, що усі авто, начебто, були припарковані згідно з правилами дорожнього руху, біля ЖК "Зарічний", і ні проходу, ні проїзду не заважали.
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Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, - пише ТСН.
У публікації йдеться, що кількість постраждалих автомобілів не остаточна. При цьому зазначається, що розлита на капоти і інші частини автомобілів рідина в деяких місцях проїла фарбу аж до металу.
Також повідомляється, що усі авто, начебто, були припарковані згідно з правилами дорожнього руху, біля ЖК "Зарічний", і ні проходу, ні проїзду не заважали.
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