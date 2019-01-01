вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину невідомі підклали під двері траурний вінок в коробці з-під піци

Волинянину невідомі підклали під двері траурний вінок в коробці з-під піци
У Ковелі намагались залякати чоловіка.

Зазначається, що невідомі підклали ковельчанину під двері траурний вінок в коробці з-під піци, - пише газета Волинь-нова.

Повідомлення про інцидент отримали ковельські патрульні вдень 16 вересня з вулиці Ветеранів.

На місці події, справді, знаходилась коробка з вінком, обмотаним чорною стрічкою, та фотографією мешканця, пробитою голками. На коробці був напис: «Тебе вже немає».

Поліцейські відібрали необхідні пояснення у заявника. На його думку, підкинути річ могла колишня дружина чи хтось з її оточення, адже наразі відбуваються судові засідання з приводу розподілу чималого майна. Такий факт він зафіксував уперше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: траурний вінок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Саме те, що треба: у ЖК «Юпітер» – акція на 4-кімнатну квартиру*
Сьогодні, 10:43
У селі під Луцьком сталась аварія: чоловік – у важкому стані
Сьогодні, 10:34
Волинянину невідомі підклали під двері траурний вінок в коробці з-під піци
Сьогодні, 10:28
У волинському селі відключать газ на два дні
Сьогодні, 10:18
Поблизу Луцька водій на BMW в'їхав у дерево. ФОТО
Сьогодні, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тато назавжди залишиться взірцем для доньки: у дитини загиблого Героя – день народження
Сьогодні, 11:21
 0
«Європейська Солідарність» вимагає розслідування підпалу будинку Гонтарєвої
Сьогодні, 11:12
 0
На трасі під Луцьком автівка з’їхала у кювет: є постраждалі
Сьогодні, 11:01
 0
Переходив дорогу поза «зеброю»: у Луцьку легковик збив 14-річного хлопчика
Сьогодні, 10:47
 0
Саме те, що треба: у ЖК «Юпітер» – акція на 4-кімнатну квартиру*
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿