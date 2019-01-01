Волинянину невідомі підклали під двері траурний вінок в коробці з-під піци





Зазначається, що невідомі підклали ковельчанину під двері траурний вінок в коробці з-під піци, - пише газета



Повідомлення про інцидент отримали ковельські патрульні вдень 16 вересня з вулиці Ветеранів.



На місці події, справді, знаходилась коробка з вінком, обмотаним чорною стрічкою, та фотографією мешканця, пробитою голками. На коробці був напис: «Тебе вже немає».



Поліцейські відібрали необхідні пояснення у заявника. На його думку, підкинути річ могла колишня дружина чи хтось з її оточення, адже наразі відбуваються судові засідання з приводу розподілу чималого майна. Такий факт він зафіксував уперше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі намагались залякати чоловіка.Зазначається, що невідомі підклали ковельчанину під двері траурний вінок в коробці з-під піци, - пише газета Волинь-нова Повідомлення про інцидент отримали ковельські патрульні вдень 16 вересня з вулиці Ветеранів.На місці події, справді, знаходилась коробка з вінком, обмотаним чорною стрічкою, та фотографією мешканця, пробитою голками. На коробці був напис: «Тебе вже немає».Поліцейські відібрали необхідні пояснення у заявника. На його думку, підкинути річ могла колишня дружина чи хтось з її оточення, адже наразі відбуваються судові засідання з приводу розподілу чималого майна. Такий факт він зафіксував уперше.

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