Волинянину невідомі підклали під двері траурний вінок в коробці з-під піци
Сьогодні, 10:28
У Ковелі намагались залякати чоловіка.
Зазначається, що невідомі підклали ковельчанину під двері траурний вінок в коробці з-під піци, - пише газета Волинь-нова.
Повідомлення про інцидент отримали ковельські патрульні вдень 16 вересня з вулиці Ветеранів.
На місці події, справді, знаходилась коробка з вінком, обмотаним чорною стрічкою, та фотографією мешканця, пробитою голками. На коробці був напис: «Тебе вже немає».
Поліцейські відібрали необхідні пояснення у заявника. На його думку, підкинути річ могла колишня дружина чи хтось з її оточення, адже наразі відбуваються судові засідання з приводу розподілу чималого майна. Такий факт він зафіксував уперше.
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Зазначається, що невідомі підклали ковельчанину під двері траурний вінок в коробці з-під піци, - пише газета Волинь-нова.
Повідомлення про інцидент отримали ковельські патрульні вдень 16 вересня з вулиці Ветеранів.
На місці події, справді, знаходилась коробка з вінком, обмотаним чорною стрічкою, та фотографією мешканця, пробитою голками. На коробці був напис: «Тебе вже немає».
Поліцейські відібрали необхідні пояснення у заявника. На його думку, підкинути річ могла колишня дружина чи хтось з її оточення, адже наразі відбуваються судові засідання з приводу розподілу чималого майна. Такий факт він зафіксував уперше.
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