У селі під Луцьком сталась аварія: чоловік – у важкому стані





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.



Зазначимо, аварія трапилась зранку 17 вересня.



На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група.



Деталі – згодом.





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