У селі під Луцьком сталась аварія: чоловік – у важкому стані
Сьогодні, 10:34
У селі Липини зіткнулись Toyota та мотоцикл. Керманича мотоциклу повезли до лікарні.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Зазначимо, аварія трапилась зранку 17 вересня.
На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Зазначимо, аварія трапилась зранку 17 вересня.
На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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