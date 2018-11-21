вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком сталась аварія: чоловік – у важкому стані

У селі під Луцьком сталась аварія: чоловік – у важкому стані
У селі Липини зіткнулись Toyota та мотоцикл. Керманича мотоциклу повезли до лікарні.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Зазначимо, аварія трапилась зранку 17 вересня.

На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група.

Деталі – згодом.

У селі під Луцьком сталась аварія: чоловік – у важкому стані

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Липини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Переходив дорогу поза «зеброю»: у Луцьку легковик збив 14-річного хлопчика
Сьогодні, 10:47
Саме те, що треба: у ЖК «Юпітер» – акція на 4-кімнатну квартиру*
Сьогодні, 10:43
У селі під Луцьком сталась аварія: чоловік – у важкому стані
Сьогодні, 10:34
Волинянину невідомі підклали під двері траурний вінок в коробці з-під піци
Сьогодні, 10:28
У волинському селі відключать газ на два дні
Сьогодні, 10:18
Схожі новини
Під Луцьком через аварію у BMW відірвало колесо. ФОТО Під Луцьком через аварію у BMW відірвало колесо. ФОТО
21 листопад, 2018, 12:06
Під Луцьком фура зім'яла «передок» легковика. ФОТО Під Луцьком фура зім'яла «передок» легковика. ФОТО
10 вересень, 2018, 14:53
У селі біля Луцька маршрутка збила людину. Шукають очевидців У селі біля Луцька маршрутка збила людину. Шукають очевидців
04 лютий, 2018, 18:56
Поблизу Луцька - аварія біля «Епіцентру», авто перевернулося. ФОТО Поблизу Луцька - аварія біля «Епіцентру», авто перевернулося. ФОТО
19 листопад, 2017, 02:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Європейська Солідарність» вимагає розслідування підпалу будинку Гонтарєвої
Сьогодні, 11:12
 0
На трасі під Луцьком автівка з’їхала у кювет: є постраждалі
Сьогодні, 11:01
 0
Переходив дорогу поза «зеброю»: у Луцьку легковик збив 14-річного хлопчика
Сьогодні, 10:47
 0
Саме те, що треба: у ЖК «Юпітер» – акція на 4-кімнатну квартиру*
Сьогодні, 10:43
 0
У селі під Луцьком сталась аварія: чоловік – у важкому стані
Сьогодні, 10:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿