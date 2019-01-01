вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українців попередили про сильні пориви вітру

Українців попередили про сильні пориви вітру
По всій Україні 17-18 версня спостерігатимуться сильні пориви вітру.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними УкрГідрометцентру, по Києву до кінця доби 17 вересня та вдень 18 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Прохолода домінуватиме, – синоптик про погоду на найближчий час

"18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пориви вітру, попереження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни переказали шахраям кошти за неіснуючі транспортні засоби
Сьогодні, 16:23
Робота зі смертю: спеціаліст зі Львівщини приїхав на Волинь працювати судмедекспертом
Сьогодні, 16:10
Українців попередили про сильні пориви вітру
Сьогодні, 15:53
Волинянка, яка через ревнощі побила жінку до смерті палицею, може сісти в тюрму на 10 років
Сьогодні, 15:30
«Ваш родич у поліції»: волинянин віддав шахраям величезну суму у валюті
Сьогодні, 15:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська майстриня розповіла, як виготовляє унікальні ляльки-мотанки
Сьогодні, 17:05
 0
Відсутні пацієнти: на Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні
Сьогодні, 16:37
 0
Волиняни переказали шахраям кошти за неіснуючі транспортні засоби
Сьогодні, 16:23
 0
Робота зі смертю: спеціаліст зі Львівщини приїхав на Волинь працювати судмедекспертом
Сьогодні, 16:10
 0
Українців попередили про сильні пориви вітру
Сьогодні, 15:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿