Українців попередили про сильні пориви вітру





Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



Так, за даними УкрГідрометцентру, по Києву до кінця доби 17 вересня та вдень 18 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



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"18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомені.







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