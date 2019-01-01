Українців попередили про сильні пориви вітру
Сьогодні, 15:53
По всій Україні 17-18 версня спостерігатимуться сильні пориви вітру.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Так, за даними УкрГідрометцентру, по Києву до кінця доби 17 вересня та вдень 18 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
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"18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомені.
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Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Так, за даними УкрГідрометцентру, по Києву до кінця доби 17 вересня та вдень 18 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Прохолода домінуватиме, – синоптик про погоду на найближчий час
"18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомені.
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