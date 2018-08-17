Волиняни можуть залишитися без газу через невизначеність теплопостачальників





Згідно із законодавством, АТ «Волиньгаз» не має права здійснювати доставку газу таким споживачам, – повідомляє



Перелік виробників тепла: ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго», КП «Нововолинськтеплокомуненерго», ПЖКГ «Рожище», МНТУ ПВНЗ, Мостовик БК ОСН, ТзОВ «Ваш сервіс».



«Внесені минулого року зміни до Кодексу газотранспортної системи (ГТС) дають право постачальнику газу надавати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія буде змушена припинити доставку газу таким компаніям. Ми сподіваємося, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватись до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу», - говорить Андрій Карпомиз, комерційний директор АТ «Волиньгаз.



За дорученням постачальника газу АТ «Волиньгаз» повинне буде вжити заходів щодо припинення газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, що здійснюють надання важливих суспільних послуг, а також виробників теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій.



Органи місцевого самоврядування/власники підприємств до початку опалювального сезону мають вжити всіх можливих заходів, щоб виробники тепла для потреб населення були включені в реєстр ПСО-постачальника природного газу.



Чинне законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальні, теплотранспортні і теплогенеруючі організації, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного.



АТ «Волиньгаз» уже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області, Офіс Президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.



Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р «Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року», яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не було.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 16 вересня на Волині нараховується 6 виробників тепла, які не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Вони мають забезпечувати теплом взимку 663 багатоповерхових будинки та 22 500 квартир, серед яких є школи, дитсадки та ін.Згідно із законодавством, АТ «Волиньгаз» не має права здійснювати доставку газу таким споживачам, – повідомляє Конкурент з посиланням на пресслужба «Волиньгазу».Перелік виробників тепла: ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго», КП «Нововолинськтеплокомуненерго», ПЖКГ «Рожище», МНТУ ПВНЗ, Мостовик БК ОСН, ТзОВ «Ваш сервіс».«Внесені минулого року зміни до Кодексу газотранспортної системи (ГТС) дають право постачальнику газу надавати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія буде змушена припинити доставку газу таким компаніям. Ми сподіваємося, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватись до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу», - говорить, комерційний директор АТ «Волиньгаз.За дорученням постачальника газу АТ «Волиньгаз» повинне буде вжити заходів щодо припинення газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, що здійснюють надання важливих суспільних послуг, а також виробників теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій.Органи місцевого самоврядування/власники підприємств до початку опалювального сезону мають вжити всіх можливих заходів, щоб виробники тепла для потреб населення були включені в реєстр ПСО-постачальника природного газу.Чинне законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальні, теплотранспортні і теплогенеруючі організації, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного.АТ «Волиньгаз» уже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області, Офіс Президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р «Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року», яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не було.

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