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Луцька психлікарня перевантажена на 60%

Луцька психлікарня перевантажена на 60%
За рік у КП «Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька» Волинської обласної ради в стаціонарі перебувають близько 3800–3900 осіб.

Про це йшлося 17 вересня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, - інформують Волинські Новини.

Директорка КП «Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька» Людмила Юрко розповіла, що зараз основною з проблем медичного закладу є перевантаження лікарні, де в рік лікується на 60% більше пацієнтів, ніж заплановано (близько 3800–3900 осіб). Вона акцентувала, що в медзакладі перебувають на стаціонарі пацієнти з усіма можливими психіатричними розладами.

До основних проблем медичного закладу Людмила Юрко також віднесла аварійний стан комп’ютерної мережі, котра містить багаторічну базу даних амбулаторних пацієнтів, нестачу лікарів та обладнання.

Так, лікарня потребує нової рентген-апаратури, апарату УЗД, прального та кухонного обладнання.

Нагальними питаннями теж є ремонт даху корпусу № 4 та перехідних галерей, встановлення пожежної сигналізації в корпусах лікарні.

Водночас за 2019 рік лікарні власними силами вдалося провести ремонт приміщень 1 поверху адміністративного корпусу та косметичні ремонти в третьому та сьомому відділеннях. Крім того, закупили водонагрівач на харчоблок.

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Теги: Луцька психлікарня, перевантажена
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