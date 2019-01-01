Екзотика на городі: фермер з Волині вирощує фіолетову картоплю





Поки що кольорова картопля на великих площах «прописалася» у фермерському господарстві «Еко-Тур», - повідомляють



Зазначимо, що це господарство – єдине в області, внесене до Державного Реєстру як виробник насіннєвої картоплі.



Наразі бульба сортів Солоха та Хортиця більше популярна за кордоном, ніж в Україні. Голова сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Волинська картопля» Анатолій Аршулік каже, що кольорову бульбу у них великими партіями закуповує ресторатор із Грузії. Мовляв, клієнтам і смакує і милує око фіолетове пюре. Найближчим часом закордонний партнер планує налагодити виробництво фіолетових чипсів. Волинські ж господарі поки що садять ці сорти на невеликих площах.



Автор першого вітчизняного кольорового сорту картоплі Солоха, зареєстрованого у 2013 році, заступник директора з наукової роботи по селекції і насінництва Інститут картоплярства НААН України Микола Фурдига. Його селекцією займався 8 років. За основу взяв дикі сорти картоплі, які ростуть у Перу, схрещував їх із українськими культурними сортами.



Науковці зазначають, що цей сорт середньостиглий, високоврожайний – 25-30 т/га. У кущі утворюється до 15 бульб. Солоха без ГМО, підходить для більшості українських ґрунтів і клімату. Не відрізняється від іншої картоплі за умовами вирощування. Має інтенсивне фіолетове забарвлення бульб. Сорт стійкий до раку картоплі, нематоди, вміст крохмалю у ньому 20,5%. І надзвичайно смачний. Навіть після термообробки картопля не втрачає свого забарвлення шкірки та м’якуша.



А ще ця картопля лікувальна. За даними дослідників, у картоплі із синьою, фіолетовою та червоною шкіркою або м’якушем у 4-7 разів більше антиоксидантів, ніж у бульбах із білим або жовтим м’якушем. Її рекомендують людям з поганим травленням, або з надлишковою вагою. Використовують як профілактичний засіб для покращення роботи



кровоносної системи та зміцнення імунітету. Анатолій Аршулік зазначає, що вони не мають проблем зі збутом картоплі згаданих сортів. Врожай закуповують постійні клієнти та інтернет-магазини, які потім її перепродують. Надходила оригінальна пропозиція від власника мережі ресторанів у Львові, який хотів отримати на цей сорт ексклюзивні права. Однак виробники відмовилися.



Щодо ціни на кольорову картоплю, то вона не «кусається», каже Анатолій Аршулік, хоча коштує дорожче, як звичайна. Тому йому було дивно спостерігати, як навесні в одному з супермаркетів Луцька фіолетова бульба коштувала аж 144 гривні за кілограм. Навіть якщо б волиняни закупили свою картоплю в Грузії і зробили націнку, вона не коштувала так дорого, каже аграрій.



І хоча у світі спостерігається бум на кольорову картоплю, Оксана Пузняк, заступник директора з наукової роботи Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції, радить господарям не позбуватися традиційної бульби з жовтим та білим м'якушем. Нові сорти Солоха та Хортиця призначені для вузького контингенту споживачів. А саме для людей, які потребують дієтичного харчування, мають ендокринні проблеми. Ця бульба містить мало крохмалю, наділена протираковими властивостями. Науковиця наголошує, що це сорти не для промислового виробництва, а більше для ресторанного бізнесу.

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