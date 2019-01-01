Росія затримала понад 80 північнокорейських моряків

Російські прикордонники затримали громадян КНДР, які за даними ФСБ, займалися морським браконьєрством.Під час затримання вони поранили трьох росіян, - пише Кореспондент, посилаючись на дані Інтерфакс та ФСБ Росії.Російські прикордонники, які займаються охороною морських біологічних ресурсів, затримали понад 80 громадян КНДР, які нібито займалися браконьєрством.Відзначається, що також затримані дві шхуни. Інцидент стався в районі банки Кіто-Ямато у виключній економічній зоні Російської Федерації в Японському морі.У ФСБ заявили, що російські прикордонники виявили дві північнокорейські шхуни і 11 мотоботів, які займалися браконьєрським промислом. Екіпаж однієї зі шхун чисельністю в 45 осіб скоїв збройний напад на працівників прикордонної служби, в результаті три людини отримали поранення.Тим часом у МЗС РФ був викликаний тимчасовий повірений у справах КНДР у Москві. Зустріч у міністерстві тривала 1 годину 15 хвилин, північнокорейський дипломат не став спілкуватися з пресою.