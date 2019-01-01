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18 вересня – яке сьогодні свято: прикмети і заборони

18 вересня – яке сьогодні свято: прикмети і заборони
18 вересня в народному календарі вшановується пам'ять Єлизавети і Захарія – батьків Іоанна Хрестителя. Єлизавета була двоюрідною сестрою Марії і разом з чоловіком жила в Хевроні, саме вона передбачила народження Ісуса Марією.

Іменини сьогодні святкують: Афанасій, Гліб, Давид, Денис, Єлизавета, Захар, Максим, Петро, Раїса, - інформує 24 канал.

Народні прикмети на 18 серпня

– Листя швидко пожовкло – осінь буде ранньою.

– Багато ягід на горобині – буде дощова осінь.

Що можна робити 18 серпня

1. Зробіть цього дня генеральне прибирання вдома та очистіть усі місця від бруду. Таким чином ви уникнете поганого впливу та залучите в життя цікавих людей.

Що не можна робити 18 серпня

1. Щоб не накликати біду – не обертайтеся назад, коли будете йти додому.



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Теги: прикмети, свято, іменини
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