18 вересня – яке сьогодні свято: прикмети і заборони
Сьогодні, 09:50
18 вересня в народному календарі вшановується пам'ять Єлизавети і Захарія – батьків Іоанна Хрестителя. Єлизавета була двоюрідною сестрою Марії і разом з чоловіком жила в Хевроні, саме вона передбачила народження Ісуса Марією.
Іменини сьогодні святкують: Афанасій, Гліб, Давид, Денис, Єлизавета, Захар, Максим, Петро, Раїса, - інформує 24 канал.
Народні прикмети на 18 серпня
– Листя швидко пожовкло – осінь буде ранньою.
– Багато ягід на горобині – буде дощова осінь.
Що можна робити 18 серпня
1. Зробіть цього дня генеральне прибирання вдома та очистіть усі місця від бруду. Таким чином ви уникнете поганого впливу та залучите в життя цікавих людей.
Що не можна робити 18 серпня
1. Щоб не накликати біду – не обертайтеся назад, коли будете йти додому.
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Іменини сьогодні святкують: Афанасій, Гліб, Давид, Денис, Єлизавета, Захар, Максим, Петро, Раїса, - інформує 24 канал.
Народні прикмети на 18 серпня
– Листя швидко пожовкло – осінь буде ранньою.
– Багато ягід на горобині – буде дощова осінь.
Що можна робити 18 серпня
1. Зробіть цього дня генеральне прибирання вдома та очистіть усі місця від бруду. Таким чином ви уникнете поганого впливу та залучите в життя цікавих людей.
Що не можна робити 18 серпня
1. Щоб не накликати біду – не обертайтеся назад, коли будете йти додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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