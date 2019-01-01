18 вересня – яке сьогодні свято: прикмети і заборони

Єлизавети і Захарія – батьків Іоанна Хрестителя. Єлизавета була двоюрідною сестрою Марії і разом з чоловіком жила в Хевроні, саме вона передбачила народження Ісуса Марією.



Іменини сьогодні святкують: Афанасій, Гліб, Давид, Денис, Єлизавета, Захар, Максим, Петро, Раїса, - інформує



Народні прикмети на 18 серпня



– Листя швидко пожовкло – осінь буде ранньою.



– Багато ягід на горобині – буде дощова осінь.



Що можна робити 18 серпня



1. Зробіть цього дня генеральне прибирання вдома та очистіть усі місця від бруду. Таким чином ви уникнете поганого впливу та залучите в життя цікавих людей.



Що не можна робити 18 серпня



1. Щоб не накликати біду – не обертайтеся назад, коли будете йти додому.







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