Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 вересня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

с. Зимно: сільська рада, школа, магазин ФОП Гонтарук

м. Вол.-Вол.: кафе «Золота підкова», ветбаклабораторія с. Зимно, вул.: Шевченка, Тиха, Зелена, Монастирська, Грушевського, Польова, Приміська, Молодіжна, Гайдамацька,

м. Вол.-Вол., вул.: Стравінського, Зимнівська, 80-102, 71-93, О.Олеся, 25, 48-102, Зубинського, 3,4, Українська



Горохівський район



1. с.Ватин

09:00-17:00

ТзОВ "Волинь Нова"-Бригада с.Ватин

ТзОВ "Волинь Нова"-столова

Ватинська сільська рада-Адмінбудинок, Клуб, Дитячий садок

Церква- Хресто-Воздвиженська церква

Церква- церковний будинок

ФОП Пилипчук З.І.-Торговий павільйон

ФОП Вавринович В.В.-магазин

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.Ватин



с.Ватин: вул.Центральна , вул.Степова , вул.Набережна





Іваничівський район



1 ПЛ-04кв Л-1 Л-3 від КТП-247 09:30 – 16:30 с. Морозовичі вул.Колгоспна 1-6 Прикордонна 1-25

2 ПЛ-04кв Л-1 від КТП-141 10:00 – 17:00 ФОП Лукянчук с.Волиця (Колона) вул.Миру Центральна

3 КТП-186 10:00 – 17:00

ФОП Радчук Іваничі



Камінь-Каширський район



1. ПЛ-0,4кВ Л-1 ЩТП-221 10:00 – 17:00 ПП Шворак Н.М. с. Карпилівка, вул.Польова, вул. Незалежності.

2. ПЛ-0,4кВ Л-87-03 (ТП-65, 66, 217, 50,337, 59, 311, 222, 227, 61, 356, 258, 62, 64, 67, 63, 240, 396) 09:00 – 17:00 с.Пнівне: Школа, ДП «Камінь – Каширське ЛГ» (контора, пилорама), Дитсадок, СВК «Правда» (бригада, контора, млин), Скважина, ПАТ «Укртелеком» (АТС),Сільська рада (контора, будинок культури), ССТ Пнівне (контора, магазин, пекарня), Поштове відділення, ПП Поліщук В.О, ПП Шуляк А.В., ПП Фарина О.А, ПП Войтусік Л.Ф., ПП Швиднюк В.К., ПП Пігулко Н.О., ПП Відьмук Т.М., Церква, ПП Довжик А.І., ФОП Марчук В.В.,

с.Винімок: ССТ Пнівне (магазин).

с.Волиця: Бібліотека, Школа, Медпункт, СВК «Правда» (Ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В., ТзОВ «Укртаурел» (мобільна станція)

с.Фаринки: Школа, ПП Довжик Н.М., ПП Нікітчук В.О., ПП Фарина А.М.

с.Соснівка: Бібіотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М., Молитовний будинок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Винімок, с.Волиця, с.Городок, с.Соснівка.



Ківерцівський район



1 ПЛ-0,4кВ КТП-144

8:30-17:00

ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці

ФОП Скарвінко Віра Юліанівна

ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці

вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,

вул.Мічуріна,буд.1-30

вул.Медвєвєва,буд.1-30

вул.Воровського,буд.1-71

вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27



2 ПЛ-10 кВ Л 40-02 9:00-17:00

ПЛ-10 кВ Л 40-02

КТП-256 смт.Олика

ФОП Мисковець Валентина Олександрівна

ПАТ "Державний ощадбанк України"

ФОП Сосницька Олена Вікторівна

ФОП Славіч Микола Миколайови

ФОП Леошко Володимир Євгенович

ФОП Шелепа Зоя Олександрівна

ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна

ФОП Поліщук Володимир Євгенович

ФОП Поліщук Володимир Євгенович

ФОП Шевчук Володимир Константинович

ФОП Колошко Євгенія Миколаївна

ФОП Цибульський Андрій Володимирович

ФОП Мацута Сергій Петрович

ФОП Славіч Андрій Миколайович

ФОП Кошинська Галина Павлівна

КТП-278 смт. Олика

ФОП Мисковець Валентина Олександрівна

Вол. обл. психлікарня № 4

Приватне підприємство "Алтея-фарм"

Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ

ФОП Матищук Сергій Євстафійович

Церква

КТП-305 смт.Олика

МДКП "Ківерціводоканал"

Вол. обл. психлікарня № 2

КТП-309 смт. Олика

СГВК"Птахівник"

Вол. обл. психлікарня № 3

Церква ХВЄ смт.Олика

ФОП Лебедь Богдан Федорович

КТП-319 смт. Олика

Селищна рада смт.Олика

ФОП Дорощук Василь Феодосійович

ФОП Мельник Олександр Сергійович

ФОП Яйленко Федір Костянтинович

ФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій Володимирович

ЗТП-324 смт. Олика

ФОП Подобаєва Ніна Леонідівна

КТП-528 смт. Олика

Держ.с/госп. п-во `Олицьке`

КТП-530 смт.Олика

Олицький психоневрологічний будинок-інтернат ПЛ-10 кВ Л 40-02

КТП-256 смт.Олика

вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,



КТП-278 смт. Олика

вул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова

вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.Набережна



КТП-305 смт.Олика



КТП-309 смт. Олика

вул. Незалежності

вул. Шевченка



КТП-319 смт. Олика

вул. Козацька

вул. Гагаріна

вул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. Ворошилова

вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. Путилівка

ЗТП-324 смт. Олика

КТП-528 смт. Олика

вул.Радгоспна/повністю/,смт.Олика

КТП-530 смт.Олика



3 ПЛ-0,4кВ КТП-300

8:30-17:00

ПЛ-0,4кВ КТП-300 с.Дерно

Дім молитви ПЛ-0,4кВ КТП-300. с.Дерно Вул.Дачна, Залізнична, Воз'єднання



4 ПЛ-0,4кВ КТП-40

8:30-17:00

ПЛ-0,4кВ КТП-40

ФОП Батицька Людмила Миколаївна

Свято-Різдво-Христова громада УУПЦ ПЛ-0,4кВ КТП-40 с.Веснянка

вул.Дачна, вул.Лісна

5 ПЛ-0,4кВ КТП-21

8:30-16:00

КТП-21 с.Жидичин

ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ

ФОП Захарчук Тетяна Яківна КТП-21 с.Жидичин

вул.Шевченка



Ковельський район



1.9:00-17:00 ФАП

Церква

Клуб

ДКУ с. Гончий брід с. Гончий Брід, с. Дроздні



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Луцьк

Інформацію не надано.





Луцький район



1. 09:30 – 17:00 с. В.Омеляник: СТ „Дружба” (дачі), ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (АЗС №25), ТзОВ „Леся - Плюс”



с. Тарасове: ФОП Гордійчук О.А., ПП Линчук Р.П., Сільська рада с. Боголюби (с. Тарасове: садок, школа, ФАП, КНС), ФОП Рєдін О.С., СГПП "Плодорозсадник Луцький", ПАТ "Луцькводоканал" (КНС – КТП-571), ПП "Куртушка"



с. Зміїнець: ФОП Мамотюк Є.І., ФОП Войтюк В.Є., Обласна станція захисту рослин (Фітосаніт. лабораторія), ПАТ "Укртелеком" (АТС), ТзОВ „Юван” (пилорама), ФОП Глинюк М.С., ТзОВ "ТЕРМІНАЛ", ТзОВ „Алдан”, ТзОВ „Будтехсервіс”, ФОП Кусевич, ПП „Універсам”(АЗС „Мавекс”), МПП „Контакт-Сервіс”, ФОП Ткач, ПП Дуда, МП „Індустрія”, с/р Княгининок (артсвердловина, ФАП), ТзОВ"ІРС СІСТЕМ", ПВП „Оазис”, ФОП Клос В.Є, ФОП Торчинюк, ФОП Третякова А.А., ПАТ „Укрнафта”, ФОП Вільчинський М.М, ПМП „Інвід”, ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (с. В.Омеляник - АЗС №25), ж/б Тоцька Н.О., ФОП Мензул П.М. с. Зміїнець, с. В.Омеляник вул. Володимирська,

с. Тарасове вул. Центральна, Тиха, Квітнева, Молодіжна, Володимирська, Набережна, Городоцька, Б.Хмельницького, Шкільна, Поліська, Волі, Польова

2. КТП-234 09:00 – 17:00 ПСП "Агротехсервіс" (Бригада №2 КЗС)



Любомльський та Шацький райони



1 ктп 267 09:00 – 17:00 с. Кошари

2 ктп 436 09:00 – 17:00 смт Шацьк вул Шковороди, Лесі-Українки



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.





місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-53 09:00-17:00 Селищна рада м.Нововолинськ

вул.Стуса, 1

вул.Східна, 7-23, 10-28

вул.Вишнева

вул.Макарова

вул.Пархоменка, 18-26

вул.Мічуріна, 1-7, 2-4, 19



Ратнівський район

Інформацію не надано.





Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна

2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова

3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа

5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.

6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.

7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-72

8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8

9 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.

10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.

11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська

12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе

13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,

14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова

с.Залісці

с.Кременець с.Ужова

с.Залісці

с.Кременець

15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі

с.Вишеньки

с.Носачевичі

с.Вишеньки

16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичі

с.Єлизаветин

с.Носачевичі с.Олешковичі

с.Єлизаветин

с.Носачевичі



Старовижівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.





Турійський район



1. 10:00-16:30

с.Блаженик вул.Володимирська

2. 10:00-16:30 Церква, ФАП, Гайківська с/р – клуб, ТРСТ- магазин, дім молитви, ТзОВ НВП «Волинський сад» - зернятковий сад с.Руда, Замости

3 ПЛ-0,4 кВ

КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00с. Зимно: сільська рада, школа, магазин ФОП Гонтарукм. Вол.-Вол.: кафе «Золота підкова», ветбаклабораторія с. Зимно, вул.: Шевченка, Тиха, Зелена, Монастирська, Грушевського, Польова, Приміська, Молодіжна, Гайдамацька,м. Вол.-Вол., вул.: Стравінського, Зимнівська, 80-102, 71-93, О.Олеся, 25, 48-102, Зубинського, 3,4, Українська1. с.Ватин09:00-17:00ТзОВ "Волинь Нова"-Бригада с.ВатинТзОВ "Волинь Нова"-столоваВатинська сільська рада-Адмінбудинок, Клуб, Дитячий садокЦерква- Хресто-Воздвиженська церкваЦерква- церковний будинокФОП Пилипчук З.І.-Торговий павільйонФОП Вавринович В.В.-магазинКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.Ватинс.Ватин: вул.Центральна , вул.Степова , вул.Набережна1 ПЛ-04кв Л-1 Л-3 від КТП-247 09:30 – 16:30 с. Морозовичі вул.Колгоспна 1-6 Прикордонна 1-252 ПЛ-04кв Л-1 від КТП-141 10:00 – 17:00 ФОП Лукянчук с.Волиця (Колона) вул.Миру Центральна3 КТП-186 10:00 – 17:00ФОП Радчук Іваничі1. ПЛ-0,4кВ Л-1 ЩТП-221 10:00 – 17:00 ПП Шворак Н.М. с. Карпилівка, вул.Польова, вул. Незалежності.2. ПЛ-0,4кВ Л-87-03 (ТП-65, 66, 217, 50,337, 59, 311, 222, 227, 61, 356, 258, 62, 64, 67, 63, 240, 396) 09:00 – 17:00 с.Пнівне: Школа, ДП «Камінь – Каширське ЛГ» (контора, пилорама), Дитсадок, СВК «Правда» (бригада, контора, млин), Скважина, ПАТ «Укртелеком» (АТС),Сільська рада (контора, будинок культури), ССТ Пнівне (контора, магазин, пекарня), Поштове відділення, ПП Поліщук В.О, ПП Шуляк А.В., ПП Фарина О.А, ПП Войтусік Л.Ф., ПП Швиднюк В.К., ПП Пігулко Н.О., ПП Відьмук Т.М., Церква, ПП Довжик А.І., ФОП Марчук В.В.,с.Винімок: ССТ Пнівне (магазин).с.Волиця: Бібліотека, Школа, Медпункт, СВК «Правда» (Ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В., ТзОВ «Укртаурел» (мобільна станція)с.Фаринки: Школа, ПП Довжик Н.М., ПП Нікітчук В.О., ПП Фарина А.М.с.Соснівка: Бібіотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М., Молитовний будинок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Винімок, с.Волиця, с.Городок, с.Соснівка.1 ПЛ-0,4кВ КТП-1448:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-10 кВ Л 40-02 9:00-17:00ПЛ-10 кВ Л 40-02КТП-256 смт.ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Колошко Євгенія МиколаївнаФОП Цибульський Андрій ВолодимировичФОП Мацута Сергій ПетровичФОП Славіч Андрій МиколайовичФОП Кошинська Галина ПавлівнаКТП-278 смт. ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаВол. обл. психлікарня № 4Приватне підприємство "Алтея-фарм"Свято-Троїцька релігійна громада УПЦФОП Матищук Сергій ЄвстафійовичЦеркваКТП-305 смт.ОликаМДКП "Ківерціводоканал"Вол. обл. психлікарня № 2КТП-309 смт. ОликаСГВК"Птахівник"Вол. обл. психлікарня № 3Церква ХВЄ смт.ОликаФОП Лебедь Богдан ФедоровичКТП-319 смт. ОликаСелищна рада смт.ОликаФОП Дорощук Василь ФеодосійовичФОП Мельник Олександр СергійовичФОП Яйленко Федір КостянтиновичФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій ВолодимировичЗТП-324 смт. ОликаФОП Подобаєва Ніна ЛеонідівнаКТП-528 смт. ОликаДерж.с/госп. п-во `Олицьке`КТП-530 смт.ОликаОлицький психоневрологічний будинок-інтернат ПЛ-10 кВ Л 40-02КТП-256 смт.Оликавул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,КТП-278 смт. Оликавул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібовавул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.НабережнаКТП-305 смт.ОликаКТП-309 смт. Оликавул. Незалежностівул. ШевченкаКТП-319 смт. Оликавул. Козацькавул. Гагарінавул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. Ворошиловавул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. ПутилівкаЗТП-324 смт. ОликаКТП-528 смт. Оликавул.Радгоспна/повністю/,смт.ОликаКТП-530 смт.Олика3 ПЛ-0,4кВ КТП-3008:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-300 с.ДерноДім молитви ПЛ-0,4кВ КТП-300. с.Дерно Вул.Дачна, Залізнична, Воз'єднання4 ПЛ-0,4кВ КТП-408:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-40ФОП Батицька Людмила МиколаївнаСвято-Різдво-Христова громада УУПЦ ПЛ-0,4кВ КТП-40 с.Веснянкавул.Дачна, вул.Лісна5 ПЛ-0,4кВ КТП-218:30-16:00КТП-21 с.ЖидичинПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГФОП Захарчук Тетяна Яківна КТП-21 с.Жидичинвул.Шевченка1.9:00-17:00 ФАПЦеркваКлубДКУ с. Гончий брід с. Гончий Брід, с. ДроздніВимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.1. 09:30 – 17:00 с. В.Омеляник: СТ „Дружба” (дачі), ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (АЗС №25), ТзОВ „Леся - Плюс”с. Тарасове: ФОП Гордійчук О.А., ПП Линчук Р.П., Сільська рада с. Боголюби (с. Тарасове: садок, школа, ФАП, КНС), ФОП Рєдін О.С., СГПП "Плодорозсадник Луцький", ПАТ "Луцькводоканал" (КНС – КТП-571), ПП "Куртушка"с. Зміїнець: ФОП Мамотюк Є.І., ФОП Войтюк В.Є., Обласна станція захисту рослин (Фітосаніт. лабораторія), ПАТ "Укртелеком" (АТС), ТзОВ „Юван” (пилорама), ФОП Глинюк М.С., ТзОВ "ТЕРМІНАЛ", ТзОВ „Алдан”, ТзОВ „Будтехсервіс”, ФОП Кусевич, ПП „Універсам”(АЗС „Мавекс”), МПП „Контакт-Сервіс”, ФОП Ткач, ПП Дуда, МП „Індустрія”, с/р Княгининок (артсвердловина, ФАП), ТзОВ"ІРС СІСТЕМ", ПВП „Оазис”, ФОП Клос В.Є, ФОП Торчинюк, ФОП Третякова А.А., ПАТ „Укрнафта”, ФОП Вільчинський М.М, ПМП „Інвід”, ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (с. В.Омеляник - АЗС №25), ж/б Тоцька Н.О., ФОП Мензул П.М. с. Зміїнець, с. В.Омеляник вул. Володимирська,с. Тарасове вул. Центральна, Тиха, Квітнева, Молодіжна, Володимирська, Набережна, Городоцька, Б.Хмельницького, Шкільна, Поліська, Волі, Польова2. КТП-234 09:00 – 17:00 ПСП "Агротехсервіс" (Бригада №2 КЗС)1 ктп 267 09:00 – 17:00 с. Кошари2 ктп 436 09:00 – 17:00 смт Шацьк вул Шковороди, Лесі-УкраїнкиВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-53 09:00-17:00 Селищна рада м.Нововолинськвул.Стуса, 1вул.Східна, 7-23, 10-28вул.Вишневавул.Макаровавул.Пархоменка, 18-26вул.Мічуріна, 1-7, 2-4, 19Інформацію не надано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-728 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,89 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичіс.Вишенькис.Носачевичіс.Вишеньки16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичіс.Єлизаветинс.Носачевичі с.Олешковичіс.Єлизаветинс.НосачевичіВимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00-16:30с.Блаженик вул.Володимирська2. 10:00-16:30 Церква, ФАП, Гайківська с/р – клуб, ТРСТ- магазин, дім молитви, ТзОВ НВП «Волинський сад» - зернятковий сад с.Руда, Замости3 ПЛ-0,4 кВКТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів

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