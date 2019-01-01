«Купувати чи будувати». Чому майбутні сусіди – це важливо*









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На комфорт, без сумніву, впливає те, з ким вам доведеться у майбутньому ділити життєвий простір, навіть якщо ви оберете не квартиру, а власний будинок. Адже поряд завжди будуть сусіди, які можуть стати або приємним бонусом, або проблемою. Іноді трапляється, що люди розуміють це, лише переселившись у нове помешкання – наприклад, коли треба вирішити питання освітлення біля будинку чи вивезення сміття.



Тож сьогодні ми розмірковуватимемо про те, чому важливо знати, хто житиме поруч з вами, і чому це питання варто обдумати заздалегідь.



Сусіди — не просто «формальність»



Дуже часто при виборі нової оселі, визначальним фактором стає вартість ділянки чи власне готового житла. Проте принцип «чим дешевше, тим краще», не завжди виправдовує себе. Адже «дешевше» може тягнути за собою низку незручностей, які безпосередньо впливатимуть на комфорт. Однією із таких «незручностей» можуть стати сусіди.



Потенційні власники житла переважно взагалі не цікавляться тим, хто буде жити поряд. І даремно, вважає волинська ріелторка Лариса Мусійчук. Адже від мікроклімату вашої вулиці, кварталу чи населеного пункту залежить чимало. Комфорт починається там, де вам не треба думати про вічні суперечки щодо баків для сміття чи недопалків на пішохідних доріжках.



«Багато хто навіть каже — не вибирай житло, а вибирай сусіда. Бо поганий сусід — це найгірше, що може бути поряд. Це починаючи від дрельок і інших ремонтних незручностей, і закінчуючи тим, що хороший сусід найшвидше викличе вам лікаря чи пожежного. Тому гарні сусіди — це величезний плюс, який не всі чомусь розглядають», — каже рієлтор, директор Волинського бюро нерухомості Лариса Мусійчук.



За її словами, якщо вже мова заходить за ділянку чи будинок та що буде навколо, люди концентруються на тому, що хочуть «відокремитися» — висадити дерева чи туї довкола будівлі. Не задумуються навіть про інший вид «сусідства» — якщо ви обираєте ділянку для будівництва, важливо зрозуміти, чи немає поблизу промислових чи сільськогосподарських підприємств, які можуть піднести неприємні «сюрпризи».



Тож, у випадку, якщо ви вирішили пройти шлях будівництва самостійно, будьте уважні до деталей, починаючи із етапу вибору ділянки — наприклад, здайте на пробу воду. Але не забувайте, що в разі купівлі готового житла у відповідального забудовника — цього «геморою» вдасться уникнути.



«Дуже рідко цим займаються, на жаль... Якщо люди не звертають увагу на шкідливість, не запитують — а чому так дешево, то, напевно, і на сусідів не дуже звертають увагу… Але повторюю — ми люди соціальні, тому дуже важливо знати, поряд із ким ви проживете, можливо, все своє життя. Від цього напряму залежатиме ваш комфорт», — додала ріелтор.





Схожої позиції дотримується й приватний ріелтор Володимир Редкач.



«Є навіть приказка, що ближній сусід кращий за далеких родичів. На жаль, у нас, українців, люди не завжди не звертають увагу хто буде сусідом, а починають думати про це пізніше», — зауважує фахівець з нерухомості. Проте він радить: якщо ви купуєте приватний будинок чи котедж, або обираєте ділянку біля вже зведених будинків, просто піти до сусідів і поцікавитися, чи тут їм комфортно. Це буде перше знайомство, з якого можна зрозуміти, як люди спілкуються.



«Одна із переваг сучасних житлових комплексів – ви купуєте не просто місце проживання, а певний «соціальний статус», і, швидше за все, поруч будуть жити схожі люди. Наприклад, якщо йдеться про життя за містом, це будуть сім’ї із дітьми», — зауважує він.



У практиці ріелтора траплялися випадки, коли люди зверталися із проханням продати житло і причиною зміни проживання ставало, в тому числі, не дуже хороше сусідство.



«Співпадало, що люди думали над збільшенням житлової площі, але сусіди робили життя нестерпним, тож вони «не затягували» із таким рішенням», — пригадав Володимир Редкач.



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Власне, в цьому, й полягає різниця між тим, коли ви самі шукаєте ділянку та будуєте житло і обираєте вже готовий дім у житловому комплексі. Адже у першому випадку ви не можете достеменно знати, якою виявиться людина, коли йтиметься про сусідський побут і чи, зрештою, не доведеться організувати вивезення сміття і за себе, і за сусіда.



Натомість купуючи готове житло, ви розділяєте і цінності, які обрали інші клієнти.



Наприклад, будівельна компанія «Інвестор» зводить під Луцьком житловий комплекс «Струмочок» із таунхаусів і котеджів. Обравши котедж тут, ви обираєте й атмосферу та стиль життя людей, які стануть вашими сусідами.



За словами маркетолога групи компаній «Інвестор» Ірини Новосад, у ЖК «Струмочок» яскраво вималювалася цільова аудиторія. Переважна кількість покупців – це люди віком 25-35 років, молоді сім’ї із дітками, які хочуть нової якості життя.





«Це люди, яким подобається простір, зелень довкола та відсутність міської метушні. Це люди, які готові сортувати сміття, які готові приймати рішення та створювати комфорт. Це люди, які хочуть особистого простору, добросусідських стосунків та сучасних рішень», — розповіла вона.



За словами Ірини Новосад, яскравим прикладом цього є мешканці першого проекту будівельної компанії — комплексу таунхаусів «Струмочок», які виявилися дуже організованими людьми із подібним баченням світу. Мешканці утворили кооператив, уклали необхідні договори, відтак забезпечені усім для комфортного життя – від охорони території до майже миттєвої очистки від снігу взимку. Звісно, тут не йдеться про те, що сміття можуть вивезти невчасно чи доведеться самотужки міняти лампи освітлення у ліхтарях.





«У них стежать за тим, аби з бруківки не проростала трава. А сніг взимку чистять справніше і швидше, ніжу місті. Після снігопаду техніка приїжджає дуже рано і розчищає замети, тож люди можуть спокійно доїхати до своєї роботи. Розумієте, у «Струмочку» котедж — це не просто шматок землі і будівля, це ще й єдина атмосфера, це сусіди, які мають схожі цінності. Це той випадок, коли поруч живуть люди, з якими з приємністю вип’єш зранку запашної кави, обговориш останні новини, та разом поведеш дітей до дитсадочка», — зауважила Новосад.



Тож якщо вам важливо знати, хто стане вашим сусідом, і ви втомилися від невідомості, оптимальним варіантом стане купівля готового житла у «готовому соціумі». Адже значно приємніше відчувати себе частиною єдиного організму, ніж вагатися, варто чи не варто зайвий раз заходити до сусідів, які, наприклад, не проявляють інтересу до потреб вашої вулиці.



Нагадаємо, «Струмочок» – це комплекс таунхаусів і котеджів у селі Струмівка поблизу Луцька, який зводить Будівельна компанія «Інвестор». Тут зводять понад пів сотні нових будинків: 38 таунхаусів та 16 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.







Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Недаремно кажуть, що дитинство — найщасливіша пора. Лише з часом ми розуміємо, скільки проблем доводилося вирішувати батькам, щоб забезпечити комфортне життя. І, мабуть, одна з найпоширеніших проблем сучасної людини — житлова. Існує два шляхи її вирішення — купувати збудоване помешкання або зводити самотужки. «Район.Луцьк» у публікацій «Купувати чи будувати» розповів, що вигідніше – будувати «з нуля» чи обрати із пропозицій на ринку житла.***На комфорт, без сумніву, впливає те, з ким вам доведеться у майбутньому ділити життєвий простір, навіть якщо ви оберете не квартиру, а власний будинок. Адже поряд завжди будуть сусіди, які можуть стати або приємним бонусом, або проблемою. Іноді трапляється, що люди розуміють це, лише переселившись у нове помешкання – наприклад, коли треба вирішити питання освітлення біля будинку чи вивезення сміття.Тож сьогодні ми розмірковуватимемо про те, чому важливо знати, хто житиме поруч з вами, і чому це питання варто обдумати заздалегідь.Дуже часто при виборі нової оселі, визначальним фактором стає вартість ділянки чи власне готового житла. Проте принцип «чим дешевше, тим краще», не завжди виправдовує себе. Адже «дешевше» може тягнути за собою низку незручностей, які безпосередньо впливатимуть на комфорт. Однією із таких «незручностей» можуть стати сусіди.Потенційні власники житла переважно взагалі не цікавляться тим, хто буде жити поряд. І даремно, вважає волинська ріелторка Лариса Мусійчук. Адже від мікроклімату вашої вулиці, кварталу чи населеного пункту залежить чимало. Комфорт починається там, де вам не треба думати про вічні суперечки щодо баків для сміття чи недопалків на пішохідних доріжках.«Багато хто навіть каже — не вибирай житло, а вибирай сусіда. Бо поганий сусід — це найгірше, що може бути поряд. Це починаючи від дрельок і інших ремонтних незручностей, і закінчуючи тим, що хороший сусід найшвидше викличе вам лікаря чи пожежного. Тому гарні сусіди — це величезний плюс, який не всі чомусь розглядають», — каже рієлтор, директор Волинського бюро нерухомостіЗа її словами, якщо вже мова заходить за ділянку чи будинок та що буде навколо, люди концентруються на тому, що хочуть «відокремитися» — висадити дерева чи туї довкола будівлі. Не задумуються навіть про інший вид «сусідства» — якщо ви обираєте ділянку для будівництва, важливо зрозуміти, чи немає поблизу промислових чи сільськогосподарських підприємств, які можуть піднести неприємні «сюрпризи».Тож, у випадку, якщо ви вирішили пройти шлях будівництва самостійно, будьте уважні до деталей, починаючи із етапу вибору ділянки — наприклад, здайте на пробу воду. Але не забувайте, що в разі купівлі готового житла у відповідального забудовника — цього «геморою» вдасться уникнути.«Дуже рідко цим займаються, на жаль... Якщо люди не звертають увагу на шкідливість, не запитують — а чому так дешево, то, напевно, і на сусідів не дуже звертають увагу… Але повторюю — ми люди соціальні, тому дуже важливо знати, поряд із ким ви проживете, можливо, все своє життя. Від цього напряму залежатиме ваш комфорт», — додала ріелтор.Схожої позиції дотримується й приватний ріелтор«Є навіть приказка, що ближній сусід кращий за далеких родичів. На жаль, у нас, українців, люди не завжди не звертають увагу хто буде сусідом, а починають думати про це пізніше», — зауважує фахівець з нерухомості. Проте він радить: якщо ви купуєте приватний будинок чи котедж, або обираєте ділянку біля вже зведених будинків, просто піти до сусідів і поцікавитися, чи тут їм комфортно. Це буде перше знайомство, з якого можна зрозуміти, як люди спілкуються.«Одна із переваг сучасних житлових комплексів – ви купуєте не просто місце проживання, а певний «соціальний статус», і, швидше за все, поруч будуть жити схожі люди. Наприклад, якщо йдеться про життя за містом, це будуть сім’ї із дітьми», — зауважує він.У практиці ріелтора траплялися випадки, коли люди зверталися із проханням продати житло і причиною зміни проживання ставало, в тому числі, не дуже хороше сусідство.«Співпадало, що люди думали над збільшенням житлової площі, але сусіди робили життя нестерпним, тож вони «не затягували» із таким рішенням», — пригадав Володимир Редкач.***Власне, в цьому, й полягає різниця між тим, коли ви самі шукаєте ділянку та будуєте житло і обираєте вже готовий дім у житловому комплексі. Адже у першому випадку ви не можете достеменно знати, якою виявиться людина, коли йтиметься про сусідський побут і чи, зрештою, не доведеться організувати вивезення сміття і за себе, і за сусіда.Натомість купуючи готове житло, ви розділяєте і цінності, які обрали інші клієнти.Наприклад, будівельна компанія «Інвестор» зводить під Луцьком житловий комплекс «Струмочок» із таунхаусів і котеджів. Обравши котедж тут, ви обираєте й атмосферу та стиль життя людей, які стануть вашими сусідами.За словами маркетолога групи компаній «Інвестор», у ЖК «Струмочок» яскраво вималювалася цільова аудиторія. Переважна кількість покупців – це люди віком 25-35 років, молоді сім’ї із дітками, які хочуть нової якості життя.«Це люди, яким подобається простір, зелень довкола та відсутність міської метушні. Це люди, які готові сортувати сміття, які готові приймати рішення та створювати комфорт. Це люди, які хочуть особистого простору, добросусідських стосунків та сучасних рішень», — розповіла вона.За словами Ірини Новосад, яскравим прикладом цього є мешканці першого проекту будівельної компанії — комплексу таунхаусів «Струмочок», які виявилися дуже організованими людьми із подібним баченням світу. Мешканці утворили кооператив, уклали необхідні договори, відтак забезпечені усім для комфортного життя – від охорони території до майже миттєвої очистки від снігу взимку. Звісно, тут не йдеться про те, що сміття можуть вивезти невчасно чи доведеться самотужки міняти лампи освітлення у ліхтарях.«У них стежать за тим, аби з бруківки не проростала трава. А сніг взимку чистять справніше і швидше, ніжу місті. Після снігопаду техніка приїжджає дуже рано і розчищає замети, тож люди можуть спокійно доїхати до своєї роботи. Розумієте, у «Струмочку» котедж — це не просто шматок землі і будівля, це ще й єдина атмосфера, це сусіди, які мають схожі цінності. Це той випадок, коли поруч живуть люди, з якими з приємністю вип’єш зранку запашної кави, обговориш останні новини, та разом поведеш дітей до дитсадочка», — зауважила Новосад.Тож якщо вам важливо знати, хто стане вашим сусідом, і ви втомилися від невідомості, оптимальним варіантом стане купівля готового житла у «готовому соціумі». Адже значно приємніше відчувати себе частиною єдиного організму, ніж вагатися, варто чи не варто зайвий раз заходити до сусідів, які, наприклад, не проявляють інтересу до потреб вашої вулиці.Нагадаємо, «Струмочок» – це комплекс таунхаусів і котеджів у селі Струмівка поблизу Луцька, який зводить Будівельна компанія «Інвестор». Тут зводять понад пів сотні нових будинків: 38 таунхаусів та 16 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.

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