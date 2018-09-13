Немає спільних меж: два села хочуть, але не можуть приєднатись до громади поблизу Луцька





Про це у коментарі власкору Валентин Малиновський.



"Села Радомишль та Баківці Луцького району досі не увійшли до складу жодної ОТГ. Причина у тому, що ці села хотіли б приєднатися до Боратинської ОТГ. Але інше село - Лаврів, яке межує з Боратинською ОТГ з боку села Промінь, вирішило увійти до складу Гіркополонківської ОТГ. Таким чином, Радомишль і Баківці втратили спільний кордон з ОТГ, до якої хотіли б приєднатися. А закон дозволяє утворювати ОТГ лише за наявності між її суб'єктами суміжних територій. Тепер ці села можуть хіба що приєднатися до складу Гіркополонківської ОТГ. Але добровільного бажання на це у них немає", - пояснив ситуацію Валентин Малиновський.

Додамо, що етап добровільного утворення ОТГ завершиться найближчим часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Села Луцького району Радомишль і Баківці хочуть приєднатися до Боратинської ОТГ, однак втратили таку можливість через відсутність спільних меж.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів регіональний консультант Асоціації міст України з правових питань"Села Радомишль та Баківці Луцького району досі не увійшли до складу жодної ОТГ. Причина у тому, що ці села хотіли б приєднатися до Боратинської ОТГ. Але інше село - Лаврів, яке межує з Боратинською ОТГ з боку села Промінь, вирішило увійти до складу Гіркополонківської ОТГ. Таким чином, Радомишль і Баківці втратили спільний кордон з ОТГ, до якої хотіли б приєднатися. А закон дозволяє утворювати ОТГ лише за наявності між її суб'єктами суміжних територій. Тепер ці села можуть хіба що приєднатися до складу Гіркополонківської ОТГ. Але добровільного бажання на це у них немає", - пояснив ситуацію Валентин Малиновський.Додамо, що етап добровільного утворення ОТГ завершиться найближчим часом.

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