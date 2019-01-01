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В Одесі у шкільній їдальні отруїлися 53 учні

В Одесі у шкільній їдальні отруїлися 53 учні
В Одесі після харчування у шкільній їдальні у лікарні з отруєнням опинилися 53 учні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"19 вересня до ДСНС надійшла інформація, що протягом 15-19 вересня до міської інфекційної лікарні з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулося 53 учні ЗОШ № 11 міста Одеса, які вживали їжу в шкільній їдальні", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину 20 вересня на стаціонарному лікуванні, як зазначається, перебуває 5 осіб.

Наразі проводять комплекс протиепідемічних заходів.

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Теги: учні, отруєння, Одеса
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