В Одесі у шкільній їдальні отруїлися 53 учні
Сьогодні, 10:10
В Одесі після харчування у шкільній їдальні у лікарні з отруєнням опинилися 53 учні.
Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"19 вересня до ДСНС надійшла інформація, що протягом 15-19 вересня до міської інфекційної лікарні з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулося 53 учні ЗОШ № 11 міста Одеса, які вживали їжу в шкільній їдальні", - йдеться у повідомленні.
Станом на 7 годину 20 вересня на стаціонарному лікуванні, як зазначається, перебуває 5 осіб.
Наразі проводять комплекс протиепідемічних заходів.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"19 вересня до ДСНС надійшла інформація, що протягом 15-19 вересня до міської інфекційної лікарні з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулося 53 учні ЗОШ № 11 міста Одеса, які вживали їжу в шкільній їдальні", - йдеться у повідомленні.
Станом на 7 годину 20 вересня на стаціонарному лікуванні, як зазначається, перебуває 5 осіб.
Наразі проводять комплекс протиепідемічних заходів.
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