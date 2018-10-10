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Гнав зі швидкістю 260 км/годину: на Київщині сталась смертельна аварія

Гнав зі швидкістю 260 км/годину: на Київщині сталась смертельна аварія
У Київській області на Одеській трасі у селі Ксаверівка сталася смертельна ДТП. Водій легковика Audi на величезній швидкості врізався в автобус і загинув.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в п'ятницю, 20 вересня, - пише Корреспондент.

Стверджується, що спідометр застиг на позначці 260 кілометрів на годину.

"Що стало причиною аварії - встановить слідство. Водій Audi загинув на місці. Його тіло з авто витягували рятувальники ДСНС. На місці працювали поліція, швидка", - йдеться в повідомленні.

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Теги: аварія, Київщина
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