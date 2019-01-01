Пожежа у луцькому госпіталі: до ремонту хочуть залучити бізнес





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Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня,



Т.в.о. голови облдержадміністрації Олександр Киричук оглянув наслідки пожежі у Луцькому військовому госпіталі та провів нараду із представниками будівельного бізнесу області, аби оперативно напрацювати план дій для відновлення зруйнованої покрівлі шпиталю. У нараді також взяла участь голова обласної ради Ірина Вахович.



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Зокрема, відвідавши госпіталь, Олександр Олексійович дізнався, що пожежа зруйнувала дві третіх даху, як мінімум. Тому, враховуючи дощову пору року, керівник виконавчої гілки влади в області вирішив залучити для допомоги соціально-відповідальний бізнес, аби в шпиталі якнайшвидше відновили дах. До слова, приміщення військового госпіталю є ще й архітектурною пам'яткою державного значення.



"Нам потрібно зараз відновити покрівлю, аби будівля далі не руйнувалася. Але спочатку ми повинні встановити обсяги зруйнованого. Для цього треба терміново зробити демонтаж того, що впало. Після цього зробити технічне обстеження. Зараз працює слідча комісія, але це не має ніякого значення, нехай встановлюють причини. А ми рухаємося згідно окресленого плану", - сказав Олександр Киричук.



Щодо пацієнтів, то усіх влаштували в інші медичні заклади та надали усю необхідну медичну допомогу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській ОДА працюють, аби якнайшвидше відновити дах у Луцькому військовому госпіталі.Про це інформує відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації. Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, 0 02:25 надійшло повідомлення, що горить будівля Луцького військового гарнізонного госпіталю . Пожежу гасили дві години – аж до 5 ранку.Т.в.о. голови облдержадміністраціїоглянув наслідки пожежі у Луцькому військовому госпіталі та провів нараду із представниками будівельного бізнесу області, аби оперативно напрацювати план дій для відновлення зруйнованої покрівлі шпиталю. У нараді також взяла участь голова обласної радиЗокрема, відвідавши госпіталь, Олександр Олексійович дізнався, що пожежа зруйнувала дві третіх даху, як мінімум. Тому, враховуючи дощову пору року, керівник виконавчої гілки влади в області вирішив залучити для допомоги соціально-відповідальний бізнес, аби в шпиталі якнайшвидше відновили дах. До слова, приміщення військового госпіталю є ще й архітектурною пам'яткою державного значення."Нам потрібно зараз відновити покрівлю, аби будівля далі не руйнувалася. Але спочатку ми повинні встановити обсяги зруйнованого. Для цього треба терміново зробити демонтаж того, що впало. Після цього зробити технічне обстеження. Зараз працює слідча комісія, але це не має ніякого значення, нехай встановлюють причини. А ми рухаємося згідно окресленого плану", - сказав Олександр Киричук.Щодо пацієнтів, то усіх влаштували в інші медичні заклади та надали усю необхідну медичну допомогу.

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