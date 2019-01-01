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У Луцьку легковик збив велосипедиста з 5-річним сином

У Луцьку легковик збив велосипедиста з 5-річним сином
У Луцьку легковик збив велосипедиста поблизу перехрестя вулиці Чорновола та проспекту Соборності.

Про це у повідомляють Волинські Новини з посиланням на очевидців.

В автомобіля - сильно розбите лобове скло, поруч лежить понівечений велосипед. Очевидці кажуть, що постраждалого шпиталізували.

У коментарі прес-служба патрульної поліції Луцька підтвердила факт ДТП. Як стало відомо, батько віз 5-річного сина.

Повертаючи із проспекту Соборності на вулицю Чорновола, велосипедист не пропустив автомобіль «Таврія», який мав перевагу у русі. Водій легковика не встиг зреагувати та здійснив наїзд на велосипедистів.

Попередньо у дитини лише подряпини лиця, а чоловік скаржився на сильний біль у голові.

Їх госпіталізували для подальшого обстеження. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Зображення ілюстративне

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Теги: аварія, велосипедист, хлопчик, поліція, Соборності, Чорновола
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