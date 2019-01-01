У Луцьку легковик збив велосипедиста з 5-річним сином





Про це у повідомляють



В автомобіля - сильно розбите лобове скло, поруч лежить понівечений велосипед. Очевидці кажуть, що постраждалого шпиталізували.



У коментарі прес-служба патрульної поліції Луцька підтвердила факт ДТП. Як стало відомо, батько віз 5-річного сина.



Повертаючи із проспекту Соборності на вулицю Чорновола, велосипедист не пропустив автомобіль «Таврія», який мав перевагу у русі. Водій легковика не встиг зреагувати та здійснив наїзд на велосипедистів.



Попередньо у дитини лише подряпини лиця, а чоловік скаржився на сильний біль у голові.



Їх госпіталізували для подальшого обстеження. На місці події працює слідчо-оперативна група.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку легковик збив велосипедиста поблизу перехрестя вулиці Чорновола та проспекту Соборності.Про це у повідомляють Волинські Новини з посиланням на очевидців.В автомобіля - сильно розбите лобове скло, поруч лежить понівечений велосипед. Очевидці кажуть, що постраждалого шпиталізували.У коментарі прес-служба патрульної поліції Луцька підтвердила факт ДТП. Як стало відомо, батько віз 5-річного сина.Повертаючи із проспекту Соборності на вулицю Чорновола, велосипедист не пропустив автомобіль «Таврія», який мав перевагу у русі. Водій легковика не встиг зреагувати та здійснив наїзд на велосипедистів.Попередньо у дитини лише подряпини лиця, а чоловік скаржився на сильний біль у голові.Їх госпіталізували для подальшого обстеження. На місці події працює слідчо-оперативна група.

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